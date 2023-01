Legea pensiilor 2023, ce urmează: Budăi, anunț pentru seniorii României. ”Eu am fost crescut de bunici și înțeleg”

Ce se mai modifică? Când se definitivează? Se poate cumula în continuare pensia cu salariul? La ce să se aştepte pensionarii din România? Cu lămuriri a venit ministrul Muncii, Marius Budăi, în direct la România TV: "Noi suntem în lucru cu Comisia Europeană şi cu Banca Mondială şi, cu siguranţă, după ce voi avea agreate principiile de bază, o să chem sindicatele toate la discuţii, promit lucrul ăsta public, atât la legea din sistemul public de pensii cât şi la legea salarizării din sistemul public. Eu am spus tot timpul că inclusiv la înscrierea în PNRR partenerii sociali şi partidele din opoziţie trebuiau să fie consultaţi. Dacă atunci nu s-a întâmplat, eu nu stau să repet aceeaşi greşeală şi cu siguranţă mi-i doresc parteneri în această reformă, pentru că împreună trebuie să decidem, bineînţeles în funcţie de posibilităţile din această perioadă."

Budăi precizează că noua formulă de calcul a pensiilor se va face pe baza legii 127. "Noi am avut o lege - Legea 127 - pe care nici acum nu înţeleg de ce unii au preferat să o pună aşa... între paranteze şi să o treacă în PNRR, când noi aveam o lege şi, dacă o aplicam, lucrurile erau în mare parte rezolvate. Vorbesc aici, în principal, de inechităţi. Însă asta este situaţia acum. Trebuie să mergem pe acest drum. Am scris şi noi, PSD, când am intrat la guvernare în noiembrie 2021, în analiza noastră pornind de la Legea 127, pentru că şi specialiştii au spus că legea este una bună. Avem câteva lucruri de îndreptat. Am descoperit aceste lucruri în discuţiile pe care le purtăm în permanenţă."

E cazul să se teamă pensionarii?

"Eu vreau să le spun tuturor seniorilor României, tuturor părinţilor şi bunicilor noştri că aşa cum cred că s-au convins că am avut până acum susţinerea PSD şi am procedat, ca atare, în interesul lor, pentru că pentru ei trebuie să lucrăm la această lege, aşa voi proceda. Am auzit tot felul de lucruri - că vor scădea pensii şi salarii... Exclus asta! Nicio pensie nu va scădea! Din contră, încercăm să rezolvăm în primă fază inechităţile din sistem şi, în colaborare cu Banca Mondială şi Ministerul Finanţelor, cu Comisia Europeană şi, la urmă, cu coaliţia care va avea decizia, să găsim modalităţi de majorare treptată a veniturilor din România.

În jur de 3,5 milioane de dosare de pensionare sunt deja preluate în sistemul informatic, suntem în demararea achiziţiilor pe noul sistem informatic. Va fi mult mai simplu după ce aceste dosare vor fi preluate în totalitate. Problema este a impactului bugetar. Nu doar că mă pun în pielea pensionarilor, dar am spus tot timpul - eu am fost crescut de bunici şi înţeleg şi cunosc viaţa lor foarte bine" a dat asigurări ministrul Muncii.

