Lavinia Şandru şi "legea mamelor": Mă întâlnesc cu părinţi care îmi spun "datorită dumneavoastră s-a născut". Auzeam parlamentari care spuneau "să votăm legea să ne lase în pace"

În cadrul acestei emisiuni, Lavinia Șandru a reamintit despre ”Legea mamelor”, pe care ea a inițiat-o și care cu greu a reușit să fie adoptată. Practic legea prevede că persoanele care au intrat în concediu pentru creşterea copilului primesc, pe o perioadă de doi ani, o indemnizaţie lunară de 600 de lei sau, opţional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

”Legea mamelor” s-a numit. Doi ani de zile ne-am chinuit cu ea în parlament. Am reușit să cooptez toate doamnele din parlament să semneze legea. Până la această lege, lucrurile stăteau în felul următor: tinere, când erau în concediu de maternitate, indiferent ce salariu au avut înainte, primeau o indemnizație de 600 de lei, ceea ce era foarte puțin. Atunci am venit și am modificat legea - eu eram independentă atunci. M-am dus la Ecaterina Andronescu, la Norica Nicolai, la o doamnă de la UDMR, m-am dus la Olguța Vasilescu care era la PRM, deci am luat oameni de peste tot.... Și am spus: din momentul acesta începe promovarea. Așadar am pus pe Petiții Online și s-au adunat vreo 100 de mii de semnături. Atunci am zis: mamele pot să opteze, fie 600 de lei pe lună dacă le convenea, fie 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni. Și așa a trecut, în 2008 Legea”, a povestit Lavinia Șandru.

”Vreau să spun că în ultima ședință a Parlamentului am reușit să trecem legea. De mână i-am luat pe parlamentari să voteze legea, pentru că eram la limită să nu avem cvorum și l-am rugat pe un parlamentar să țină o ușă închisă de la sala de plen, iar eu m-am dus la cealaltă ușă să fie închisă să nu iasă nimeni din sală ca să se voteze Legea. Când m-am dus spre tribuna parlamentului să spun două vorbe înainte de vot, îi auzeam pe toți parlamentarii cum șușoteau și ziceau: Să votăm odată legea să ne lase în pace”, a declarat Lavinia Șandru.

”Mă întâlnesc în continuare cu părinți care îmi arată copilul deja mare și îmi spun: S-au născut datorită dumneavoastră. V-ați bătut ca să avem cu ce să îl creștem. Da, chiar m-am bătut pentru că au fost momente în care am ajuns la câte o comisie care nu a vrut să ma susțină. Ieșeam din sală plângând și am pus mâna pe telefon și l-am sunat atunci pe Marian Sârbu, fost ministru al Muncii și i-am zis că nu pot să trec legea pentru că nu au vrut să îmi dea raportul. La care el a zis: Nu-i nimic, vom băga legea în plen fără raport. Și a fost singura lege din istoria parlamentului care a intrat în plen fără raport”, a continuat Lavinia Șandru.

