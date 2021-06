Lavinia Șandru a vrut să arate tuturor ”adevărata față” a jurnalistei Denise Rifai

În cadrul unui eveniment organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Lavinia Șandru, moderatoarea evenimentului, a făcut o dezvăluire despre fosta sa colegă de la Realitatea.

Lavinia Șandru a povestit că, într-o zi, pe vremea când lucrau amândouă, i s-a făcut rău și trebuia să intre în direct pentru a-și realiza emisiunea de seară. Denise Rifai, deși era încă de dimineață în redacție și practic își terminase tura, a stat până când Lavinia Șandru a terminat emisiunea pentru a fi acolo în caz că jurnalista nu mai putea să o ducă la capăt din cauza stării de sănătate.

”Mi-a adus două pastile să le iau și mi-a spus că rămâne aici și dacă nu îmi revin, intră ea pe post și termină emisiunea”, a spus Lavinia Șandru care a adăugat că, până la urmă, a putut să își ducă emisiunea la capăt.

Ziua Ziaristului Român, la a șaptea ediție

Luni, 28 iunie 2021, la Studioul „Horia Bernea” a Muzeului Țăranului Român a avut loc celebrarea Zilei Ziaristului Român, organizată de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Evenimentul, devenit tradiție pentru UZPR, s-a aflat la a șaptea ediție. În cadrul larg al acestei celebrări de breaslă s-au decernat premiile „Eminescu Ziaristul” și alte distincții importante acordate unor personalități din spațiul public românesc, care s-au remarcat prin activitatea și performanțele culturale, științifice sau civice. Decernarea Premiilor „Eminescu Ziaristul” s-a aflat la a noua ediție.

Val Vâlcu, Anca Murgoci Scutaru şi Roxana Neagu, jurnalişti DC News, premiaţi de UZPR

Echipa de la conducerea redacţiei DC News, formată din Val Vâlcu, Anca Murgoci Scutaru şi Roxana Neagu, a fost premiată, luni, într-o gală a UZPR (Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România).

Distincţiile primite de către cei trei vin ca o confirmare a modului în care au înţeles să-şi îndeplinească misiunea de a le transmite cititorilor DC News cele mai bune ştiri, comentarii şi analize. O echipă în jurul căreia redactorii DC News lucrează zilnic pentru a vă oferi informaţiile de care aveţi nevoie.

„Acest premiu mă onorează foarte mult, mai ales că l-au primit nume mari din presa românească, nume de la care noi, cei mai tineri, avem multe de învăţat. Premiul este pentru toata echipa DCNEWS pe care, de nouă ani, o coordonez alături de Roxana Neagu. Fiecare om din echipa DCNEWS merită acest premiu. Mulţumim şi cititorilor DCNEWS care sunt alături de noi zilnic, de un deceniu. Rămâneţi alături de noi”, a declarat Anca Murgoci Scutaru.

„Sunt Roxana Neagu, redactor al site-ului dcnews.ro de nouă ani, iar premiul pe care l-am primit astăzi este unul care ma onorează și ma responsabilizează. Deși pe diplomă e numele meu, nu este doar a mea, ci a oamenilor care au avut încredere în mine în acești nouă ani de activitate, a echipei pe care am reușit s-o formez la dcnews.ro și a Ancăi Murgoci, care astăzi se află alături de mine aici, cu care am mers umăr la umăr timp de nouă ani ca doi alergători care nu au vrut să ajungă la Finish. Premiul ne confirmă că ceea ce facem facem bine și ne motivează să mergem înainte. Vă mulțumesc!”, a transmis Roxana Neagu.