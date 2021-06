La Mediaș, Laura Vicol se ocupă de copiii cu autism, pentru care a făcut o inițiativă legislativă ce presupune să-i treacă în sistemul de sănătate. 'Ei nu primesc niciun ajutor de la stat. Autismul este împărțit în trei forme. Doar în forma gravă beneficiază de însoțitor, care este plătit cu 407 lei pe lună.', a spus Laura Vicol la DCNewsTV.

'Extraordinar de mulți bani!', a completat ea, precizând, în glumă, că 'ar trebui să se taie din ei.'

Laura Vicol se confruntă însă, în acest sens, cu două probleme.

'Sunt tristă din două motive. Primul, o asociația a avut tupeul și impertinența să-mi trimită un mail prin care să-mi solicite să-mi retrag inițiativa legislativă pentru că nu am vorbit cu ei', a mai spus ea.

'Am fugărit-o pe doamna Turcan prin Parlament'

'A doua durere pe care o am este că doamna Raluca Turcan... Eu am oameni în Parlament pe care vreau să-i întâlnesc personal, să vorbesc cu ei, dar nu dau de ei. Am fugărit-o la un moment dat pe doamna Raluca Turcan. Mi-a spus cineva că o găsesc la Senat. Am fost... Credeți-mă, Parlamentul e mare. Mergi ceva prin el! N-o prind!', a adăugat Vicol.

'Vreau să o întreb personal, pentru că nu fac speculații, așa: Doamna Raluca Turcan, este adevărat că va opuneți inițiativei legislative legată de copiii cu autism pentru că e inițiativa PSD și e inițiativa lui Vicol?', i-a transmis Laura Vicol ministrului Raluca Turcan.

Întrebată de către analistul politic Bogdan Chirieac de ce s-ar opune Raluca Turcan acestei inițiative, Laura Vicol a spus că 'E mamă, e femeie... Dimpotrivă, ar trebui să mă ajuți, să mă sprijini... Să faci tot ce poți ca româncă, femeie, mamă, să ajutăm acești copii. N-o fac doar pentru cei din Mediaș, ci pentru toți din țară, cu reale probleme, de care nu se ocupă nimeni. Haideți să facem împreună! Nu e o inițiativă cu impact bugetar, nu ne trebuie bani de la buget...'

De asemenea, Laura Vicol a menționat apoi că ar trebui să se facă lucruri mărunte, dar importante pentru câte o 'bucățică de oameni', astfel construindu-se o bază la nivelul întregii țări.

