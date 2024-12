Lasconi propune un guvern de uniune națională cu PSD, PNL, USR şi UDMR. Nu-l vrea premier pe Bolojan

"Pentru mine este importantă România şi sunt importanţi românii. În momentul acesta nu mai vorbim despre partide, nu mai vorbim despre politicieni şi nu mai vorbim despre candidaţi", a spus Elena Lasconi.

În momentul acesta e vorba doar de România. Fără orgolii, respectăm partenerii noştri. Şi pentru că îi respect, voi vorbi cu fiecare dintre ei, pentru că ei reprezintă vocea românilor. (...) Cred că ar fi bine să avem un guvern de uniune naţională pro-europeană", a arătat Lasconi, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul USR.

Întrebată dacă din viitorul guvern ar trebui să facă parte şi PSD, Lasconi a replicat pentru România cea mai bună variantă în momentul de faţă o reprezintă un guvern de uniune naţională pro-europeană, din care să facă parte PSD, PNL, USR şi UDMR.

"Oamenii au decis duminică. Trebuie să facă parte PSD, trebuie să facă parte PNL, trebuie să facă parte USR şi UDMR", a spus ea.

Ea a admis că este posibil ca liderul PNL Ilie Bolojan să nu fie premierul acestei coaliţii. În acest sens, a menţionat că viitorul prim-ministru ar putea fi un tehnocrat sau un social democrat. "Aici putem discuta. Tocmai de asta trebuie să aştept să negociem. Pentru că eu sunt dispusă să negociez cu fiecare formaţiune în parte. Acum nu mai este vorba despre partide. Suntem după al 12-lea ceas şi trebuie să ne mobilizăm, pentru că am pierdut câteva zile, pentru că s-a făcut renumărarea, celălalt contracandidat oricum a făcut dintotdeauna o campanie netransparentă fără cod şi îşi face de cap peste tot, pe toate reţelele sociale, iar noi am respectat legea, aşa că am pierdut câteva zile (...). Cred că domnul Bolojan înţelege care sunt procentele şi eu sunt sigură că are maturitatea să înţeleagă că poate ar putea să fie un premier din altă parte. Am putea să luăm în calcul şi un premier tehnocrat, de ce nu? (...) Se poate şi asta (să fie un social democrat, n.r.). Eu voi asculta vocea românilor", a spus ea.

Lasconi a mai declarat că PSD ar trebui să o susţină la prezidenţiale şi "să pună în mişcare toată maşinăria de partid" în acest sens. "Da, ar trebui să facă lucrul acesta, să mă susţină şi să pună în mişcare toată maşinăria de partid pentru asta, pentru că nu e suficientă o declaraţie", a spus Lasconi.

Un tur 2 Lasconi-Georgescu

Amintim că, în urmă cu câteva momente, "în cadrul controlului pentru respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României, conferind efectivitate competențelor înscrise în Constituția României, precum și în respectul votului popular exprimat în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2024, judecătorii constituționali au hotărât, cu unanimitate de voturi:

– respingerea ca neîntemeiată a cererii de anulare a alegerilor pentru funcția de Președinte al României în cadrul primului tur de scrutin din data de 24 noiembrie 2024, formulată de Cristian Vasile Terheș;

– confirmarea și validarea rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul primului tur de scrutin din 24 noiembrie 2024;

– organizarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României în ziua de duminică, 8 decembrie 2024, la care participă domnul Călin Georgescu şi doamna Elena-Valerica Lasconi, în această ordine".

