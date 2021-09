La ce ore intră banii pe card, în România. Fii atent și verifică-ți contul!

La ce ore intră banii pe card

Puțini sunt cei care știu că în urma unui transfer interbancar există ore limită de procesare ale operațiunilor. Astfel, acestea au loc în trei sesiuni zilnice de procesare a plăților primite de la bănci: la 10:30, 13:30 si 16:30, scrie shtiu.ro. Totuși, nicio bancă nu garantează că banii vor intra în aceeași zi în care sunt transferați, chiar dacă transferul se realizează înainte de ora de procesare a banilor. Multe dintre instituțiile bancare se promovează spunând că transferă banii în „maxim 24 de ore lucrătoare”.

Ce este un card și ce tipuri de carduri există

Cardul este un instrument modern de plată, materializat în principal sub forma unui "dreptunghi de plastic", dar care a început să fie produs și sub forme din ce în ce mai avangardiste: ceas, breloc, SIM pentru telefon, etc, potrivit educațiefinanciară.info. Din punct de vedere al fondurilor utilizate, cardurile se împart în trei categorii:

- carduri de debit, unde fondurile sunt ale posesorului acestuia

- carduri de debit cu overdraft (sau descoperit de cont), unde fondurile sunt ale posesorului dar există și o limită de creditare pusă la dispoziție de bancă

- carduri de credit, unde fondurile sunt puse la dispoziție de către bancă

Banda magnetică de pe spatele unui card deține date cum ar fi numele posesorului, banca emitentă, numărul contului, limita de credit și chiar creditul disponibil (dacă este cazul). Destul de rezistentă în multe situaţii, banda neagră este extrem de sensibilă la întâlnirea cu un magnet. În momentul în care un magnet vine în contact direct sau aproape cu banda cardului, magnetul fărâmițează sau rearanjează ordinea particulelor de oxid de fier care stochează datele de pe acestea, cardul devenind nefuncțional. Posesorul va trebui să solicite un nou card la banca emitentă.

