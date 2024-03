Klaus Iohannis, șanse mari la conducerea NATO. Bogdan Chirieac: Se pare că are de partea sa lucruri cu adevărat deosebite, luate în calcul în cancelariile occidentale

În cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN, analistul Bogdan Chirieac a comentat viitorul politic al lui Klaus Iohannis după terminarea mandatului de președinte. Acesta a explicat ce se va întâmpla cu președintele Iohannis și ce șanse are pentru o poziție internațională precum cea de secretar general al NATO.

"Se pare că are de partea sa lucruri cu adevărat deosebite, luate în calcul în cancelariile occidentale"

"Ascultându-l și pe ambasadorul american Adrian Zuckerman, acum două zile, se pare că are șanse mari pentru funcția de secretar general al NATO. Ar fi cea mai importantă realizare a celor 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Se pare că are de partea sa lucruri cu adevărat deosebite, luate în calcul în cancelariile occidentale. Inițiativa B9, 9 state din Europa centrală și de est, B-ul vine de la București, Inițiativa celor 3 și altele sunt lucruri care au barat intrarea Rusiei și a Chinei în Europa centrală și de est. Lucru foarte important. Apoi, cum spunea și Radu Tudor, reprezentarea mai bună a statelor din flancul estic, cei care suntem în linia de contact cu Ucraina, care am avea contact direct cu Federația Rusă prin ajutorul oferit Ucrainei, ar fi de dorit într-o alianță a secolului XXI. Nu mai este situația din secolul XX. Ar reprezenta mult, prin faptul că e și un simbol. Șansele sunt mari. Sunt reale. Sunt argumente puternice. Mark Rutte ar fi fost sprijinit fiindcă era singurul candidat. Acum a mai apărut un candidat. America este foarte sensibilă în zona aceasta cu Europa de est, ‘Noua Europă’ cum era numită pe timpul republicanilor lui Bush. În orice caz, administrația americană e ca un portavion uriaș. Durează mult până își schimbă direcția. Demersurile diplomatice au existat înainte, pentru că dânsul nu se aruncă cu capul înainte, știm asta. Durează de mai bine de un an de zile, și se pare că un număr de cancelarii europene, inclusiv Germania, ar aprecia foarte mult, de data aceasta, un secretar general al NATO din Europa de est", a afirmat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Excelența Sa Adrian Zuckerman: Șansele președintelui Iohannis să fie viitorul secretar general al NATO sunt foarte bune. El este cel mai bun om să aibă acest post

