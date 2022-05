Klaus Iohannis, discuție telefonică cu Charles Michel. Ce au vorbit cei doi lideri

Preşedintele Klaus Iohannis a discutat joi, la telefon, cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, despre principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului European. Potrivit preşedintelui, principalele teme care vor fi abordate la Summitul Consiliului sunt: modalităţile de sprijin umanitar şi financiar pentru Ucraina, securitatea alimentară, energia, dar şi teme legate de apărare.



"În pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 30-31 mai, am avut un schimb de opinii cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, cu privire la principalele subiecte de pe agenda summitului: sprijin umanitar şi financiar pentru Ucraina, securitate alimentară, energie, securitate şi apărare", a scris președintele României, joi, pe Twitter.

Reuniunea extraordinară a Consiliului European va avea loc în zilele de 30 și 31 mai.

In preparation of the upcoming extraordinary #EUCO, I had an exchange of views with @eucopresident Charles Michel on the main topics on the agenda: humanitarian and financial support for #Ukraine, food security, energy, security and defence.