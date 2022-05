Kiselyov, TROMPETA lui Putin, surprins în Dubai. Bea relaxat cocktailuri, îmbrăcat în pantaloni de înot ROZ, după ce a amenințat cu bomba NUCLEARĂ - FOTO

Mai multe fotografii postate pe rețelele de socializare par să-l arate pe principalul propagandist al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Kiselyov, în vacanță într-o stațiune de cinci stele din Dubai la câteva ore după ce a amenințat Occidentul cu un atac nuclear la televizor, scrie Insider.



Mai multe fotografii cu Kiselyov, gazda principală a postului de televiziune de stat Russia-1, cunoscut drept „trompeta lui Putin”, au fost postate luni pe Telegram de Moscow Laundry, un cont care documentează cenzura Guvernului Rusiei.

Kiselyov a sosit luni în Dubai și are de gând să viziteze buticuri și să mănânce la restaurante cu stele Michelin, se arată pe acest cont, fără a se oferi mai multe detalii. Kiselyov este cazat la hotelul Jumeirah al-Qasr, a declarat Moscow Laundry, postând o fotografie cu el în incintă cu o femeie care seamănă foarte mult cu soția sa, Maria.

The Russian propagandist Dmitry Kiselyov is ready for the nuclear war: he is in Dubai in rose shorts. pic.twitter.com/JvVKN7YM10