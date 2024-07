Kamala Harris, sub focul criticilor în cursa electorală din SUA. Ce i se reproșează

Regiunea este marcată de oficiali guvernamentali corupți, iar factorii care determină migrația sunt adânc înrădăcinați în inegalitatea economică și factori sociali – și ea nu controla granița.

"Ei i s-a dat un portofoliu foarte greu, dificil și complex", a declarat senatorul american Chris Murphy, democrat în Comisia pentru Relații Externe și arhitectul unui proiect de lege bipartizan privind securitatea la graniță, introdus la începutul acestui an.

În mitingurile de campanie și postările pe rețelele sociale, candidatul republican la președinție, Donald Trump, și-a intensificat atacurile asupra lui Harris, descriind-o ca un "țar al granițelor" eșuat, mai ales acum că ea a apărut ca probabilul candidat democrat după ce președintele Joe Biden și-a încheiat campania pentru realegere luna aceasta.

În ciuda eforturilor lui Harris, aproximativ 7 milioane de migranți au fost arestați pentru trecerea ilegală a graniței SUA-Mexic sub administrația Biden, conform datelor guvernamentale, un număr record care a alimentat criticile republicane.

Realitatea activității lui Harris în domeniul migrației este mult mai complicată, potrivit interviurilor cu trei oficiali actuali din administrația Biden, 13 foști oficiali și alte persoane care urmăresc această problemă.

În primul rând, Harris nu a fost niciodată desemnată drept "țar al granițelor", a declarat Alan Bersin, care a îmbrățișat această etichetă ca reprezentant special pentru afaceri de frontieră sub președinții Barack Obama și Bill Clinton. "Aceasta nu a fost sarcina atribuită vicepreședintelui Harris," a spus el.

În schimb, Biden i-a cerut lui Harris să conducă eforturile diplomatice pentru reducerea sărăciei, violenței și corupției în țările din Triunghiul Nord al Americii Centrale – Guatemala, Honduras și El Salvador – și să se implice în problema migrației cu Mexicul.

"Este greu într-o perioadă scurtă de timp să elaborezi o strategie care să influențeze decizia psihologică, foarte reală și complicată, pe care o iau oamenii din acele țări când decid să vină în Statele Unite," a spus Murphy într-un interviu telefonic.

Și în câteva luni de la preluarea sarcinii de către Harris, concentrarea asupra celor trei țări din America Centrală era în afara realității de la graniță – unde imigrația ilegală din Cuba, Haiti, Nicaragua și Venezuela era în creștere, au spus mai mulți foști oficiali și experți externi.

"A început, într-un fel, cu un dezavantaj pentru că toată lumea se concentra pe acele trei țări din Triunghiul Nord," a spus Roberta Jacobson, care a fost coordonator pentru granița SUA-Mexic în primele luni ale administrației Biden.

Harris a continuat să conducă efortul pentru America Centrală, deși s-a concentrat din ce în ce mai mult pe drepturile la avort în acest an, o problemă de top pentru democrați de la decizia Curții Supreme a SUA din 2022 care a anulat dreptul național la avort.

Casa Albă a declarat în martie că Harris a contribuit la obținerea a 4 miliarde de dolari în ajutor guvernamental și a angajamentelor de 5,2 miliarde de dolari în investiții private pentru a crea sau susține aproximativ 250.000 de locuri de muncă în Guatemala, Honduras și El Salvador.

Nespresso a început să achiziționeze cafea din El Salvador și Honduras în 2021. Gap Inc a declarat că este pe cale să îndeplinească un angajament de a investi 150 de milioane de dolari până în 2025 pentru a achiziționa textile din regiune și că a crescut producția de fire în Guatemala și a oferit instruire în abilități femeilor din Guatemala și Honduras.

Ricardo Barrientos, directorul Institutului Central American de Studii Fiscale, a declarat că ajutorul SUA și investițiile sectorului privat reprezintă o fracțiune din remitențele trimise anual acasă de migranții din cele trei țări care lucrează în SUA – 37 de miliarde de dolari numai anul trecut. "Este foarte mic în comparație cu magnitudinea provocării," a spus el. "Sau unii ar spune, 'prea puțin, prea târziu.'"

Până în mai, numărul migranților din Triunghiul Nord prinși trecând ilegal granița scăzuse la 25.000 de la un vârf de 90.000 în iulie 2021 - deși experții spun că impactul eforturilor lui Harris rămâne neclar.

"Țarul granițelor"

Harris a făcut două călătorii în America Centrală: Guatemala în iunie 2021 și Honduras în ianuarie 2022. Aceasta a fost cu una mai puțin decât Biden, care a făcut trei călătorii în Guatemala după ce i s-a atribuit un rol similar în 2014.

Între timp, republicanii au început să o identifice pe Harris cu creșterea trecerilor ilegale și au cerut să viziteze granița. Ea a făcut prima și singura vizită la operațiunile de graniță ale SUA din El Paso, Texas, în iunie 2021, unde și-a apărat portofoliul. "Realitatea este că trebuie să ne ocupăm de cauze și trebuie să ne ocupăm de efecte," le-a spus Harris reporterilor la aeroport.

În timpul vizitei de șase ore, Harris a vizitat un centru de procesare a migranților, vorbind cu un grup de fete, a spus biroul ei la acea vreme. Dar nu a vizitat zidul de la graniță pe jos, conform rapoartelor de presă, lucru pe care oficialii din administrația Trump îl făceau în mod regulat.

Raul Ortiz, șeful Patrulei de Frontieră între 2021-2023, a spus că nu a vorbit niciodată cu Biden sau Harris, deși s-a întâlnit cu Trump și vicepreședintele de atunci Mike Pence de mai multe ori, în ciuda faptului că ocupa un rang inferior în timpul acelei administrații.

"Aș fi vrut să am ocazia să discut despre unele dintre problemele și schimbările recomandate pe care am crezut că ar trebui să le implementăm," a spus Ortiz.

Casa Albă a declarat în martie că Ortiz a fost invitat să se alăture lui Biden în El Paso anul trecut și nu a participat, deși Ortiz a contestat acest lucru, spunând că nu a fost invitat.

Risc sau avantaj

Imigrația este a treia cea mai mare preocupare a alegătorilor americani, după economie și extremism, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos din iunie, iar alegătorii au preferat abordarea lui Trump în privința imigrației față de cea a lui Biden, 44%-31%.

Într-o reclamă de atac lansată pe 25 iulie, campania lui Trump a prezentat-o pe Harris ca pe o liberală care era indulgentă cu criminalitatea și în favoarea "granițelor deschise." Reclama a evidențiat comentariile vechi de ani ale lui Harris, spunând că persoanele care trec granița ilegal nu ar trebui considerate criminali și că SUA ar trebui "probabil să se gândească să înceapă de la zero" în ceea ce privește aplicarea legii imigrației.

"Dacă țarul granițelor, Harris, rămâne la conducere, fiecare săptămână va aduce un flux nesfârșit de violatori ilegali, ucigași setoși de sânge și prădători de copii care vor vâna pe fiii și fiicele noastre," a spus Trump la un miting în Carolina de Nord săptămâna trecută.

Campania lui Harris, într-o declarație pentru sursa citată, l-a prezentat pe Trump ca pe un extremist a cărui administrație a separat mii de familii de migranți și care a contribuit la scufundarea proiectului de lege bipartizan privind securitatea granițelor în Senatul SUA – un mesaj în conformitate cu abordarea lui Biden din ultimul an.

"Există un singur candidat în această cursă care va lupta pentru soluții reale pentru a ajuta la securizarea graniței naționale și acela este vicepreședintele Harris," a declarat purtătorul de cuvânt al campaniei, Kevin Munoz, într-o declarație.

Unii activiști pentru imigrație speră că Harris - ea însăși fiica unor imigranți din India și Jamaica - ar înțelege mai bine aspectul umanitar al problemei. Harris a fost instrumentală în lansarea de către administrația Biden a unui program în iunie pentru a oferi un drum către cetățenie imigranților aflați ilegal în SUA care sunt căsătoriți cu cetățeni americani, au spus două persoane familiarizate cu problema.

Daniel Suvor, șeful politicilor lui Harris între 2014 și 2017, când aceasta era procuror general al Californiei, a subliniat eforturile ei de a mobiliza reprezentare juridică pentru copiii imigranți neînsoțiți - deși imigrația nu era în mod explicit parte din portofoliul ei.

Ea și-a asumat responsabilitatea de a învăța despre procesul de aplicare pentru vize speciale pentru victimele abuzului, a spus Suvor. Și a colaborat cu Brad Smith, pe atunci consilier general pentru Microsoft și co-fondator al grupului de advocacy Kids in Need of Defense, și a început să contacteze firme de avocatură.

