"Justiţiarul de Berceni", plimbat pe străzile din Capitală pe capota unei maşini. Şoferul a fost arestat

Un şofer de 41 de ani a fost arestat preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor, după ce ar fi transportat un om pe capota maşinii, pe o distanţă de aproximativ 1,6 km, pe străzile din Sectorul 3 al Capitalei, transmite Agerpres.



"La data de 02.08.2023, în jurul orei 01,45, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul (un bărbat de 41 de ani) a transportat persoana vătămată (un bărbat de 22 de ani) pe capota motor a autoturismului pe care îl conducea, rulând pe artere intens circulate din municipiul Bucureşti, Sector 3, pe o distanţă de aproximativ 1,6 km, punând în pericol viaţa victimei", a transmis joi Parchetul Capitalei.

De la ce a pornit totul

Incidentul ar fi pornit după ce o fată de 14 ar fi cerut ajutor, susţinând că este agresată de un bărbat. Potrivit unor surse judiciare, în apărarea ei a venit Alexandru Dumitru Costandachi, cunoscut ca "Justiţiarul de Berceni".



"Am primit mai multe mesaje de la o domnişoară de 14 ani. Şoferul a început să o agreseze, adică să o pipăie în zonele intime şi să nu o lase să coboare din maşină, până când aceasta nu i-ar fi dat numărul de telefon. A fost forţată să-i dea numărul de telefon, iar în următoarea zi a contactat-o şi se purta de parca era normal", a declarat Alexandru Costandachi pentru Pro TV.



El ar fi încercat să-l prindă pe şofer, însă a fost luat pe capota maşinii şi plimbat pe străzi.



"Am mers aproape doi kilometri. De pe străduţă a ieşit direct în Bulevardul 1 Decembrie 1918, a oprit maşina, a venit agresiv spre mine şi în momentul ăla am fost nevoit să-l imobilizez şi am aşteptat să vină Poliţia", a spus Costandachi.



"Justiţiarul de Berceni" este popular pe reţelele de socializare pentru acţiunile sale, prin care încearcă să-i prindă pe agresori şi să-i predea Poliţiei.



El are însă şi probleme cu legea. A fost trimis în judecată pentru că şi-ar fi hărţuit fosta iubită, fiind condamnat în instanţă la plata unei amenzi penale de 12.000 lei şi să-i achite fostei iubite daune morale de 20.000 lei.

