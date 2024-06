Corespondent DCNews, la un pas să fie dată afară dintr-o secție de votare de lângă Brașov: "A fost un haos general, în care votanții stăteau și cu două ștampile în mână"

Motivul? Nu ar avea voie să facă fotografii în interior, deşi este jurnalist, cu legitimaţia la vedere, preşedinta de secţie invocând faptul că are nevoie de acreditare... pentru a o filma.

Însă, "reprezentanţii mass-mediei români au acces în secţia de votare în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist", după cum se arată în Ghidul președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.

"A fost un haos general, în care votanții stăteau și cu două ștampile în mână"

"Am fost să votez și am profitat de ocazie să fac poze la cozile formate de oameni, dar și la haosul organizării din sala de votare, acolo unde nu am găsit un circuit logic organizat pentru votanți, ci un dute-vino necontrolat de nimeni. De la prezentarea buletinului, semnarea pe fișe, preluarea buletinelor de vot, preluarea stampilei - a fost un haos general, în care votanții stăteau și cu două ștampile în mână, alții care primeau aceleași două buletine de vot din neatenție.

Acolo, președinta secției împreună cu o altă doamnă au început să se agite și să-mi spună apăsat că nu am voie sa fac poze sau să filmez, deși aveam legitimația de presă la gât și că nu am voie să le fac poze dacă nu am acreditare.

Până la urmă, le-am adus doamnelor la cunoștință că astăzi ocupă o funcție publică si trebuie să fie bine informate și pregătite că pot fi pozate și filmate și s-au calmat și când au văzut că Poliția nu intervine, pentru că nu încălcam nicio regulă", a povestit Giorgiana Ichim, jurnalist DC NEWS.

"Doamna are deja trei reclamații"

Mai mult, un reprezentant al Biroului Electoral Județean a precizat că președinta secției are deja trei reclamații făcute până la această oră.

"Când am ieșit din secția de votare, m-am întâlnit cu un reprezentant al Biroului Electoral Județean căruia i-am cerut din nou confirmarea regulamentului pentru jurnaliști și mi-a spus că "da, atât timp cât ai legitimația la gât ;i buletinul, poți face poze. Doamna are deja trei reclamații", a menționat jurnalista.

