Joe Biden a fost surprins dormind pe plajă. Imaginile cu președintele american în bermude, întins la soare, au făcut înconjurul lumii

Președintele Joe Biden a fost văzut făcând plajă în Delaware, imagine care i-a întărâtat pe cei din opoziție care și-au exprimat public indignarea prin mesaje dezaprobatoare și îl acuză de neglijarea îndatoririlor față de stat.

O postare de pe X a stârnit un adevărat val de reacții din partea celor care îl acuză că pe toată perioada mandatului Joe Biden ar fi stat mai mult în vacanțe decât la Casa Albă, notează publicația "de scandal" The Daily Beast.

Contul RNC Research X a postat pe Twitter: „Biden – care a organizat doar un eveniment public în această săptămână – se relaxează în prezent pe plaja din Delaware. Și-a petrecut 40% din întreaga sa președinție în vacanță... Cine mai conduce țara?”

