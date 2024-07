Îți vine să crezi cum era bacalaureatul pe vremuri? Prof. Mariana Badea: "Uite că am supraviețuit" /video

Am întrebat-o pe doamna profesoară cum era bacalaureatul pe vremuri, atunci când a susținut probele. Mariana Badea ne-a povestit că examenul de bacalaureat era foarte intens, începând dimineața devreme și terminându-se abia seara. Proba orală implica examene la șapte materii.



"Intram la 8:00 dimineața și ieșeam abia seara. Am dat bacul la șapte materii. Șapte materii: patru într-o zi, trei într-o zi. Asta se întâmpla la proba orală. Scrisul era separat, în alte zile", a precizat Mariana Badea.

Totuși, ce făceau elevii atâtea ore la proba orală? Mariana Badea ne-a spus că elevii trăgeau bilete și treceau de la o comisie la alta, susținând examene la diverse materii (matematică, română, chimie, fizică etc.).

"[N.r., La proba orală] Trăgeam bilete: la matematică, la română, la fizică, la chimie... Eu am terminat profilul real. Șapte materii au fost — trebuie să mă uit în diplomă. Dădeam patru examene într-o zi, trei în altă zi și treceai de la o comisie la alta. Comisiile erau înșirate.

Dacă dădeai proba la matematică, treceai la biletul la matematică, te duceai la tablă, rezolvai (...), te mai așezai în bancă, te gândeai, scriai. După ce terminai la matematică, treceai la altceva. Toate științele erau într-o zi. Într-o altă zi erau limbile (n.r., română și străine) și istoria. Am trecut toate examenele.

Cifra șapte mie-mi poartă noroc.

La șapte materii am dat examen și la absolvirea a șapte clase — eu așa am apucat, erau unsprezece clase. Clasa a VIII-a era la liceu.

Aceste șapte examene erau numai scris. După aceea am dat admiterea la liceu, la română și la matematică, exact ca acum.

Apoi, după clasa a XI-a, dădeai examen la astea șapte materii. Așteptai până erai programat...

Ne duceam de dimineață de la 7:00. Nu existau sticle cu apă. Nu-mi amintesc să fi cerut cineva la baie... Nu exista așa ceva. Acum sunt toți cu sticluța, cu cafeaua, dar uite că am supraviețuit", mai spune Mariana Badea.

Anca Murgoci și Andreea Deaconescu, în dialog cu profesoara Mariana Badea

Citește și — Prof. Mariana Badea, o nouă răbufnire: „Mi-am revărsat toate of-urile”. Reacție după clipul viral în care un tânăr vorbește despre bacalaureat

Am întrebat-o pe doamna profesoară Mariana Badea cum am putea motiva noi generații de tineri să urmeze o carieră didactică. În privința motivației tinerilor pentru alegerea acestei cariere, doamna profesoară a subliniat că pasiunea pentru predare este esențială, povestind despre legăturile puternice pe care le-a menținut cu foștii elevi și despre satisfacția pe care a avut-o profesând.



"Eu am fost foarte fericită, vă spun sincer. Am iubit copiii cu patimă. Marți a fost ziua mea și m-au invitat niște copii (mă rog, un fel de copii, că au 47 de ani) — promoția 1995.

(...) M-au invitat la un restaurant de fițe și a fost foarte frumos. Nu e prima oară. Pe 27 septembrie am întâlnire cu cei care au terminat în 2000. Deci ținem unii la alții. Așa s-au derulat toți anii ăștia din învățământ.

Eu am intrat mai târziu în învățământ, după ce am fost directoare adjunctă la Teatrul Mic, sub conducerea lui Dinu Săraru. Am fost mai întâi suplinitoare și mi-am dat gradul II, după aia am fost la teatru. Acolo fiind, mi s-a pus pata într-o zi și zic: eu trebuie să dau gradul I. Toată lumea a zis că nu sunt sănătoasă. Mă rog, nu-i departe de adevăr.

Citește și — Mariana Badea, despre Dinu Săraru: Vă mulțumesc pentru că m-ați făcut să mă simt cineva! Vă mulțumesc pentru revelația de a fi descoperit că sunt mai destoinică decât credeam!

M-au întrebat la ce-mi trebuie gradul I. Le-am răspuns că nu știu la ce-mi folosește, dar eu trebuie să dau gradul I orice ar fi. Nu vă spun ce tămbălău a fost: ca să fac lucrarea, trebuia mai întâi să găsesc îndrumătorul. După aceea, trebuia să găsesc o școală unde să țin orele (...). Am predat la Colegiul Economic Nicolae Kretzulescu.

Așa că după Revoluție am făcut eforturi ca să reintru în învățământ și uite că am reușit.

Mi-a plăcut mult. Eu sunt de proveniență din cadre didactice: provin din bunicul meu, care a fost învățător de țară (de comună). Toată lumea îi zicea domnul, iar noi, nepoții, i-am zis tata-domnul, că așa auzeam.

Mămica a fost învățătoare... Suntem cumva motivați să ne placă meseria asta", recunoaște doamna profesoară.

***

Test de cunoștințe gramaticale: câți termeni recunoști?

Calitatea de centru, calitatea de adjunct și posibilitățile combinatorii ale unei clase lexico-gramaticale, realizări ale părților de propoziție, cliticele anticipate sau reluate, pronumele semiindependent, semiadverbul, circumstanțialele sau complementul prepozițional, relația ternară sau relația de interdependență, cele cinci conjugări, verbele inerent reflexive, pasive, modale sau nepersonale, alte expresii cu numere (...).

Acestea sunt doar câteva dintre conceptele, abordările și actualizările Gramaticii limbii române. Doamna profesoară Mariana Badea explică aceste concepte în mod detaliat în cartea sa, "Gramatica actualizată":



"Eu am scris „GRAMATICA ACTUALIZATĂ” cu un efort inimaginabil, am studiat GRAMATICA ACADEMIEI, GRAMATICA doamnei acad. Gabriela Pană Dindelegan, GRAMATICA DE BAZĂ A LIMBII ROMÂNE, ca să reușesc o GRAMATICĂ pentru elevi, la nivelul lor de înțelegere. Apoi, mi-am dat seama că ei nu pot asimila doar noțiunile teoretice, așa că am scris „EXERCIȚII DE GRAMATICĂ ACTUALIZATĂ”, rezolvate și explicate. Ca profesor, am simțit nevoia să-mi fac datoria față de elevi și am mari satisfacții când ei îmi scriu că nu au nevoie de meditații și că înțeleg perfect din cele două cărți".

Puteți urmări toată emisiunea mai jos:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News