MAE, avertisment pentru români: Nu călătoriți în Israel, Palestina, Liban sau Iran

Detalii cu privire la avertismentele de călătorie pentru aceste state sunt disponibile pe pagina de internet a MAE - https://www.mae.ro/travel-alerts.

MAE recomandă cetățenilor români care se află pe teritoriile acestor state să manifeste precauție, să se informeze din surse oficiale cu privire la evoluțiile de securitate și să respecte cu strictețe eventualele recomandări/instrucțiuni ale autorităților locale.

În cazul în care se confruntă cu o situație de urgență, cetățenii români au la dispoziție următoarele date de contact ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în aceste state, după cum urmează:

- pentru Statul Israel: +972 54 564 3279 (Ambasada României la Tel Aviv) sau +972 543 998 038 (Consulatul General al României la Haifa);

- pentru Palestina: +970 59 201 3761;

- pentru Republica Libaneză: +961 76 775 503;

- pentru Republica Islamică Iran: +98 21 7764 7570.



Și Ministerul de Externe al Poloniei sfătuiește împotriva călătoriilor în Israel, Palestina și Liban, conform unor ghiduri actualizate de călătorie publicate vineri, potrivit Reuters.

"Nu se poate exclude posibilitatea unei escaladări bruste a operațiunilor militare, ceea ce ar putea cauza dificultăți semnificative în părăsirea acestor trei țări", a declarat ministerul într-un comunicat.

"Orice escaladare ar putea duce la restricții semnificative în traficul aerian și la imposibilitatea de a traversa punctele de trecere a frontierei terestre."

Teritoriile palestiniene ocupate de Israel includ Fâșia Gaza și Cisiordania.

Franța, la rândul ei, a urmat același demers:

#TravelAdvice |???? In view of the risks of a military escalation in the #MiddleEast, Foreign Minister @steph_sejourne endorsed the following measures in a crisis meeting ⤵️ pic.twitter.com/0F6KjXI8mE