Ioana Constantin (PMP): Acest Parlament, în care s-au redistribuit 836.000 de voturi, nu merită să meargă mai departe

"Dacă niciuna dintre moțiunile de cenzură nu trece, nici nu va mai exista altă moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară. Asta pentru că USRPLUS, AUR și PSD și-au epuizat acum dreptul constituțional de a semna o moțiune de cenzură. Un parlamentar poate semna o singură moțiune de cenzură pe sesiune. Rămâne oricum haosul. Circul din Parlament, încălcarea golănească și arogantă a Constituției, modul fără precendent în care și-au bătut joc de instituția moțiunii de cenzură arată câtă micime este în clasa noastră politică ajunsă la putere. Decuplați de la realitate, lacomi și interesați doar cum să împartă funcțiile și banii. Ce reforme, ce empatie cu oamenii, ce solidaritate cu firmele?! Banii și puterea. România nu mai are azi oameni de stat. Iar acest Parlament, în care s-au redistribuit 836.000 de voturi, nu merită să meargă mai departe. Când încalci Constituția cu atât dispreț, nu mai ai nicio punte cu democrația.", a scris Ioana Constantin pe Facebook.

"Acest premier nu mai are susținerea USR PLUS"

Moțiunea de cenzură a PSD are șanse foarte mari să treacă, dacă social-democrații o și votează, a declarat Dan Barna recent. El a afirmat că USR va vota „pentru”.

"În politică, obiectivul politic este cel determinant, nu instrumentul. Noi am spus foarte clar, din momentul în care premierul Florin Cîțu a decis să ne împingă afară din coaliție, am spus că acest premier nu mai are susținerea USR PLUS. Am fost consecvenți în toată această perioadă, suntem singurii care nu s-au sucit, nu au spus că ba votăm, ba nu votăm, ba că îl susținem pe premier, ba că nu îl susținem, cum face PSD de aproape o lună și jumătate”, spune la RFI Dan Barna.

Întrebat ce șanse dă acestei moțiuni de cenzură, copreședintele USR PLUS afirmă că acest lucru depinde de liderii PSD. El precizează că nu a discutat cu liderii PSD, pentru că „o moțiune este un instrument parlamentar prin care se pune la îndoială susținerea sau nu a Guvernului”.

