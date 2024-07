Investitorul Alin Bucur, blocat de autorități, ar putea face plaja Caelia în altă țară: Nu merită pentru toți banii din lume. România nu vrea taxe și impozite/ VIDEO

Alin Bucur, cel care deja a făcut o investiție impresionantă în plaja Caelia, blocată de autorități, a vorbit despre acest proiect, în cadrul emisiunii DCNews:

”Am plecat cu un business plan, cu un gând, cu o speranță și cu o strategie. Toate s-au năruit pe drum. Au avut grijă X, Y, Z să încurce. Dar eu le spun așa: nu m-ați încurcat pe mine, v-ați încurcat pe voi, de la A la Z. Toată lumea va suferi dacă acest proiect nu va merge. Constanța nu o va mai revigora nimeni, pentru că nu are cum. Dacă nu investești, cum să faci asta? (...) Astăzi, când vorbim, în stânga și-n dreapta mea (a plajei Caelia) sunt gunoaie care miros urât. Să stea gunoaiele la 40 de grade... adică e strigător la cer” a spus Alin Bucur.

”Apele Române câștigă și de la vii și de la morți”

Investitorul a afirmat că Apele Române iau 200 de euro/mp pentru beach bar. ”Numai dacă pui 150 de mp, sunt 30.000 de euro. Numai banii ăștia să construiești, să demolezi, apoi iar să construiești, iar să demolezi. Drept urmare, mulți nu demolează, le conservă. (...) Ăsta este adevărul, eu am facturile plătite. Apele Române câștigă și de la vii și de la morți. Când am auzit prima dată, am râs și i-am întrebat: Construiți voi la banii ăștia”. Alin Bucur a făcut și o acuzație gravă, afirmând că unele sectoare de plajă nici nu funcționează cu acte.

”Cum l-am construit, așa îl demolez”

”Vreți să vă spun ceva? Nu merită, pentru toți banii din lume, situația asta pe care o trăim, nervii întinși la maximum, dușmanii... nu înțeleg de ce, când faci ceva frumos, ai atâția dușmani. Vreau să termin și anunț public și dau drumul o zi la liber să vină toată lumea. Nu că e proiectul meu, dar e o frumusețe. Deja vin oameni și-și fac poze acolo. Și noi vrem să distrugem ce e frumos? Păi eu, cum l-am construit, așa îl demontez și mă duc și-l fac în altă țară. Altă țară vrea să investească omul, să ia taxe, impozite. România nu vrea taxe și impozite” mai afirmă investitorul.

