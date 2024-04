Inundații masive în China. Aproape 60.000 de persoane evacuate - VIDEO

Autoritățile au evacuat aproape 60.000 de persoane din casele lor din Guangdong, în timp ce zile de ploi abundente au provocat inundații masive în cea mai populată provincie din China.

Unsprezece persoane au fost date dispărute, în timp ce până în prezent nu au fost raportate victime.

Imagini difuzate de mass-media de stat și pe Internet arată mari suprafețe de teren inundate și salvatori care transportă oameni pe bărci de salvare în apă până la brâu.

Mai multe râuri importante au ieșit din matcă, iar autoritățile monitorizează îndeaproape nivelurile ”periculos de ridicate” ale apei.

O mare parte din provicinia Guangdong face parte din delta joasă a Râului Pearl, care este predispusă la inundații din cauza inundațiilor din bazinele hidrografice, a creșterii nivelului mării și a valurilor de furtună.

Delta este o bază importantă de producție în China și una dintre cele mai dens populate regiuni ale țării, numai în Guangdong locuind aproximativ 127 de milioane de persoane.

Capitala provinciei, Guangzhou, precum și orașele mai mici Shaoguan și Heyuan au fost printre cele mai afectate.

În întreaga provincie, aproximativ 1,16 milioane de gospodării au rămas fără energie electrică în weekend, dar 80% dintre acestea au fost alimentate din nou cu energie electrică până duminică seara.

Zborurile au fost anulate și întârziate pe Aeroportul Internațional Baiyun din capitala Guangzhou din cauza ploilor, în timp ce în cel puțin trei orașe s-a ordonat închiderea școlilor.

Zeci de locuințe din provincie s-au prăbușit sau au fost grav avariate, iar autoritățile estimează pierderi economice directe de aproape 140,6 milioane de yuani (19,8 milioane de dolari).

Videoclipuri distribuite pe Internet arată torenți care se deplasează rapid și prăbușesc ziduri și poduri.

