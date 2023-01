Intrarea în Schengen. Tomac: Consiliul JAI, zi crucială pentru România. Dacă astăzi nu se decide un calendar exact și nu se ajunge la un compromis cu Austria și Olanda, situația rămâne neschimbată

„Consiliul JAI, zi crucială pentru România



În ultimele săptămâni, am avut un schimb de opinii cu mai mulți miniștri de interne din Uniunea Europeană cărora le-am solicitat sprijinul pentru ședința de astăzi a Consiliului informal JAI din Suedia.



Vreau in mod special să-i mulțumesc vicepremierului și ministru de interne din Lituania, domnul Arnoldas Abramavičius, care m-a asigurat că astăzi va insista la Stockholm, la Consiliul JAI, ca România să fie acceptată în acest an în spațiul Schengen. Dacă astăzi nu se decide un calendar exact și nu se ajunge la un compromis cu Austria și Olanda, situația rămâne neschimbată pentru mult timp.

Să sperăm că, la acest Consiliu, va învinge rațiunea politică, că interesul major european va fi pus deasupra tuturor mizelor mărunte de moment și că se va fixa un calendar de extindere a spațiului Schengen până la Marea Neagră.

Din păcate, România nu a avut un plan B, iar Președintele sau ministrul de Interne nu ne comunică nimic, tac pentru că nu au fost în stare să facă absolut nimic în aceste două luni de la eșecul din 8 decembrie.



Noi trebuie însă să continuăm să ne batem pentru dreptul nostru legitim de a circula liber prin Europa, este esențial să facem acest lucru zi de zi pentru că România merită în Schengen!”; a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Dan Dungaciu: Nimic din ceea ce a fost pe masă nu s-a modificat

Dan Dungaciu, a fost întrebat la Realitatea Plus dacă România poate avea vreo speranță privind aderarea la Spațiul Schengen.

"Nu, pentru că nimic din ceea ce a fost pe masă nu s-a modificat. Din punctul acesta de vedere, dacă vreți, România joacă aproape enorm pentru că foarte multe dintre lucrurile care s-au spus inițial și pentru care România a fost blocată nu aveau legătură cu România. Și din punctul acesta de vedere România are două sarcini de făcut:

1. Intrarea în Schengen, pe care noi am ridicat-o ca problemă majoră, decisivă, absolută pentru România.

2. Gestionarea înfrângerii pentru că dacă nu va fi să fie Schengen-ul, România va trebui să dea un semnal că nu i se poate întâmpla orice, oricum, fără să protesteze”, a declarat analistul.

