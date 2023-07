Inteligența artificială sparge barierele artistice - vocea lui Freddie Mercury cântă melodia „My Heart Will Go On”, din Titanic /video

Freddie Mercury a fost un cântăreț și compozitor britanic, care a atins faima mondială ca solist și pianist al trupei rock Queen. Considerat unul dintre cei mai mari soliști din istoria muzicii rock, el a fost cunoscut pentru personalitatea lui spectaculoasă și pentru gama vocală de patru octave. Mercury a sfidat convențiile unui solist rock cu stilul său teatral, influențând, iremediabil, direcția artistică a trupei Queen.

Mercury a fost diagnosticat cu SIDA în 1987. A continuat să înregistreze melodii cu Queen și a apărut postum pe ultimul lor album, Made in Heaven (1995). În 1991, a doua zi după anunțarea diagnosticului, a murit din cauza complicațiilor bolii, la vârsta de 45 de ani. În 1992, pe Stadionul Wembley a avut loc un concert în omagiu, în beneficiul conștientizării efectelor SIDA. Cariera lui cu Queen a fost dramatizată în filmul biografic Bohemian Rhapsody, din 2018.

Ca membru al Queen, Mercury a fost inclus postum în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, Songwriters Hall of Fame în 2003 și UK Music Hall of Fame în 2004. În 1990, el și ceilalți membri Queen au primit Brit Award for Outstanding Contribution to British Music, iar la un an după moartea sa, Mercury a fost premiat solo cu același titlu. În 2005, Queen a primit un premiu Ivor Novello pentru colecția de cântece excepționale de la Academia Britanică a Scriitorilor, Compozitorilor și Autorilor. În 2002, Mercury a fost votat numărul 58 în sondajul BBC privind cei mai importanți 100 de britanici din istorie.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, fanii Queen se pot bucura în continuare de glasul lui. Un utilizator a reușit să folosească vocea lui Mercury pentru a cânta melodia „My Heart Will Go On”, din Titanic, care se află în repertoriul solistei Celine Dion.

