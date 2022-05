Insula Iubirii. Zi dureroasă pentru Lavinia, dovada clară că lucrurile au scăpat de sub control

Relaxarea şi apropierea ispitelor i-au făcut pe unii parteneri din cupluri să lase garda jos şi să alunece tot mai periculos în voia tentaţiei, uitând relaţia de acasă.

„Iată că lucrurile se derulează aici cu o viteză ameţitoare!”, le va spune Radu Vâlcan concurenţilor la cea mai nouă ceremonie a focului, atunci când le va arăta şi o nouă serie de imagini cu partenerii lor.

De departe, ziua va fi cea mai dureroasă pentru Lavinia, cea care va primi dovada clară că pe cealaltă insulă lucrurile au scăpat de sub control. „Limita mea e sărutul!”, va declara aceasta înainte de a vedea imaginile, în vreme ce Rey îşi va motiva alegerea făcută: „Cred că dacă porţi o conversaţie despre o persoană pe care o iubeşti, nu jigneşti, nu răneşti, ba dimpotrivă, chiar dacă îi zici defectele, i le zici într-un mod constructiv. E prima oară când am auzit că eu sunt imatur. Consider că deciziile mele, vis-a-vis de relaţie, luate pentru ea, au fost mult mai mature decât viaţa ei întreagă!”.

Cum va reacţiona Lavinia la vederea imaginilor cu sărutul dintre Rey şi ispita Eda şi ce decizie va lua Celia la bonfire-ul special organizat pentru ei, telespectatorii vor putea afla din cele mai noi episoade Insula Iubirii, difuzate luni şi marţi, de la 20:30, la Antena 1.

În premieră, în cel mai nou sezon Temptation Island – Insula iubirii, 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine şi 10 dintre cele mai puternice ispite masculine aşteaptă să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor. Două resorturi exclusiviste de pe Coconut Island, o locaţie de-a dreptul spectaculoasă şi cu totul nouă, îi vor găzdui pe cei care vor trebui să aleagă între relaţie şi tentaţie, la Insula Iubirii.

Island Escape şi Village Coconut sunt cele două resorturi care vor găzdui vreme de 21 de zile călătoria unică, plină de provocări şi tentaţii în care au pornit cele 5 cupluri participante. „Aţi ajuns aici cu un scop clar, să aflaţi răspunsurile la întrebările pe care vi le-aţi pus în ultima perioadă - dacă jumătatea voastră e ideală pentru voi sau dacă altcineva ar fi perfect. Nu veţi fi singuri, alături de voi, cu voi, vor locui în toată această perioadă ispite! Carismatici, cuceritori, hotărâţi, ei bine, au venit aici mai dornici ca oricând să nu plece singuri de pe insulă. E posibil să se îndrăgostească chiar de cel alături de care staţi acum!”, le-a spus Radu Vâlcan concurenţilor, înainte de a-i invita să descopere resorturile în care îşi vor petrece următoarele 21 de zile, completând: „Insula are regulile ei: nu veţi şti şi nu veţi avea voie să aflaţi unde vor locui partenerii voştri!”.

