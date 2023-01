Instagram, schimbare majoră în toată Europa. Funcția disponibilă la noua actualizare a aplicației

Șeful Instagram, Adam Mosseri, a anunțat ieri că rețeaua de socializare lansează funcția Notes de actualizare a textului în Europa și Japonia, scrie techcrunch.com. Notes permite crearea unei postări de maxim 60 de caractere, compusă exclusiv din text şi emoji-uri. Aceste postări pot fi create din secţiunea de comunicare a platformei sociale. Înainte de această expansiune, Notes era deja accesibilă de la lansarea inițială a funcției în decembrie oriunde este disponibil Instagram, mai puțin în Europa și Japonia .

Utilizatorii pot posta note navigând în partea de sus a căsuței lor de Inbox, apoi selectând urmăritorii pe care îi urmăresc sau pe alții din lista lor existentă de "Prieteni apropiați". Ei scriu nota iar apoi aceasta va apărea în partea de sus a căsuțelor de Inbox ale prietenilor timp de 24 de ore. Dacă un utilizator răspunde la o Notă, răspunsul va ajunge sub formă de DM.

Într-un videoclip postat pe conturile sale sociale, Mosseri a explicat că Europa și Japonia nu au fost incluse în lansarea inițială a Notes, deoarece Instagram trebuia să se asigure că funcția respectă reglementările locale înainte de a o aduce în aceste regiuni. Instagram spune că va dura câteva zile pentru ca noua funcție să ajungă la toți utilizatorii din cele două noi regiuni.

La momentul lansării inițiale a Notes, Instagram a spus că în timpul testării a constatat că oamenii apreciau să aibă o modalitate de a începe conversațiile într-un mod mai ușor. Scopul funcției este de a oferi utilizatorilor un mod mai spontan de a se exprima și de a se conecta cu ceilalți.



În decembrie, New York Times a raportat că Meta se gândește să transforme Instagram Notes într-un rival al Twitter, după achiziția lui Elon Musk. Compania ar fi analizat dacă Notes ar trebui să fie chiar propria aplicație autonomă sau un alt feed în Instagram, potrivit raportului.

???? Notes Launch Worldwide ????



Notes are now available in Europe and Japan.



Check it out and let me know what you think! ???????? pic.twitter.com/MSSjQZVIuZ