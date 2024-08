INNA atinge noi culmi ale succesului internațional: Discul de Platină pentru colaborarea cu R3HAB și Sash! în Franța

Colaborarea sa cu DJ-ul R3HAB și Sash! pentru piesa „Rock My Body” a obținut Discul de Platină în Franța, acumulând un record impresionant de peste 30 de milioane de stream-uri.

„Sunt emoționată și onorată să primesc Discul de Platină pentru o piesă atât de iubită, pe care am avut ocazia să o cânt pe marile scene ale lumii alături de R3HAB,” a declarat INNA, reflectând asupra succesului său.

Anul acesta, INNA a lansat și piesa „Queen Of My Castle” în colaborare cu Kris Kross Amsterdam, care a cucerit topurile din Franța, Lituania, Bulgaria, Cehia, Letonia, Croația, Turcia, Slovacia și Serbia. Piesa a devenit imnul oficial al festivalului Neversea, clasat pe locul 23 în lume, unde INNA a interpretat-o pe scenă alături de Kris Kross Amsterdam.

INNA a avut un an excepțional, urcând pe scenele celor mai mari festivaluri internaționale. A fost prezentă la Tecate Pa’l Norte și Tecate Emblema în Mexic, alături de artiști de renume precum Imagine Dragons, Thirty Seconds to Mars, Placebo, Anitta, Sum 41, Lost Frequencies, Calvin Harris, Sam Smith, Maneskin și Christina Aguilera. De asemenea, a concertat la UNTOLD Dubai și urmează să cânte la Festivalul Lovestream din Bratislava, împărțind scena cu nume mari precum 50 Cent, Rita Ora, Dennis Lloyd, Dimitri Vegas & Like Mike, Macklemore, Tiesto și Tujamo.

La începutul anului 2024, INNA a susținut un turneu de succes în Statele Unite, cu concerte în Los Angeles, Toronto, New York, Chicago, Miami, Seattle și San Francisco.

Pe lângă succesul pe scenă, INNA a lansat și al patrulea album creat în urma proiectului Dance Queen’s House – „Everything or Nothing”, precum și „El Pasado”, un album compus integral în limba spaniolă.

Partenerul său de succes, R3HAB, un DJ și producător de renume mondial, continuă să revoluționeze scena muzicii dance de peste 15 ani. Cu peste 8 miliarde de stream-uri și colaborări de top cu artiști precum Rihanna, Drake, Ava Max și Luis Fonsi, R3HAB și-a consolidat poziția ca unul dintre cei mai influenți artiști ai generației sale, ocupând locul 14 în prestigiosul top DJ Mag Top 100 DJs.

Prin aceste realizări impresionante, INNA demonstrează încă o dată că este una dintre cele mai influente artiste din România pe scena muzicală internațională.

