Îngrijirea seniorilor. Cerasela Măciucă, despre necesitatea unei agenţii a persoanei vârstnice: "Oare este România pregătită să primească aceste probleme?"

"Trebuie să ne adaptăm. Trecerea va fi destul de incomodă"

"Am trecut prin mai multe generaţii, ţinând cont că am început serviciile sociale din 2000. În centrele rezidenţiale, nu erau scutece pentru vârstnici, în îngrijirea pe termen lung. Atunci vă imaginaţi... Intergenerațional, am văzut copiii de atunci care sunt generaţia mea şi copiii de acum. Noi trebuie să ne adaptăm. Trecerea va fi destul de incomodă, poate neplăcută sau va fi destul de greu să îmi explic ce mă aşteaptă pe mine. Aş vrea să vă vorbesc despre serviciile sociale care sunt în funcţie de nevoile dumneavoastră. Sunteţi primii care trebuie să ne spuneţi, să povestiţi care sunt nevoile dumneavoastră.

Avem în nomenclatorul de servicii 71 de servicii care sunt acreditate de Ministerul Muncii. Avem servicii sociale acreditate de Ministerul Sănătății. Sunt servicii care se suprapun. Asta dă dovadă încă o dată ca noi nu am făcut aceste îngrijiri integrate medico-sociale. Nu ar trebui să se suprapună, ci ar trebui să lucrăm... În Anglia se lucrează integrat, fiecare are rol lui şi unul foarte important. Asta trebuie să cerem şi noi", a spus Cerasela Măciucă, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă – ediția a II-a, în panelul cu numărul 5 - Rolul administrației în crearea de ecosisteme urbane smart -, moderat de jurnalistul Val Vâlcu.

Necesitatea unei agenţii pentru persoana vârstnică

"Eu cred că a venit momentul. În 2020, am ieșit în presă cu o scrisoare în care am spus că a venit momentul. Aşa cum s-au înfiinţat agenţiile pentru persoanele cu dizabilităţi, Agenţia pentru Copii, eu cred că a venit momentul să fie şi o agenţie a persoanei vârstnice, pentru că pandemia ne-a dovedit această nevoie şi acum nevoia din ce în ce mai mare a serviciilor.

Din expertiza mea, aş vrea să vă spun că fiecare regiune are alte nevoie. Totul va trebui diferenţiat. Vorbim de actori sociali care trebuie să fie foarte implicaţi şi să fim un tot unitar, trebuie să facem parteneriate public - public, public - privat, privat - privat, pentru că altfel nu vom face faţă nevoii în viitorul destul de apropiat. Oare este România pregătită pentru a primi aceste probleme ale seniorilor? O să ne răspundă, în timp, autorităţile statului, cele centrale şi probabil cele locale, şi o să vedem ce se va întâmpla", a punctat președintele Asociației pentru Calitatea Vieții Persoanelor Vârstnice.

Vezi aici video de la Congresul Național de Îmbătrânire Activă – ediția a II-a>>

După succesul primei ediţii a Congresului Naţional de Îmbătrânire Activă care a avut loc în perioada 15 - 16 noiembrie 2023 la Palatul Parlamentului şi care a reprezentat un veritabil "maraton al cunoaşterii", al împărtăşirii de experienţe şi al schimbului de idei despre cum să trăim o viaţă frumoasă şi activă pe măsură ce înaintăm în vârstă, ediţia din acest an a avut acelaşi obiectiv: acela de a continua drumul către realizarea unui sistem naţional care susţine, încurajează şi informează persoanele vârstnice privind implicarea în diferite activităţi sociale şi să descopere cheia unei îmbătrâniri active şi sănătoase.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News