Înghețată de casă cu lapte vegetal și piure de banane, rețeta virală

Îți poți face înghețata preferată la tine acasă. În plus, e și mai sănătoasă pentru că are banane și nu conține zahăr. Această rețetă a înnebunit internauții din întreaga lume. Are un gust deosebit tocmai pentru că se prepară, de preferat, cu lapte de cocos și sirop de agave sau de arțar.

Ai nevoie de:

4 banane coapte

1/2 cană de lapte de cocos (sau alt lapte vegetal, cum ar fi laptele de migdale sau de ovăz)

1/4 cană de sirop de arțar (sau alt îndulcitor natural: agave, miere, etc.)

1 linguriță de extract de vanilie

un praf de sare

opțional: 2 linguri de cacao (pentru înghețată de ciocolată)

1/2 cană de fructe de pădure (pentru înghețată de fructe)

1/4 cană de nuci, ciocolată neagră mărunțită sau bucăți de fructe uscate pentru extra textură

Instrucțiuni:

Curăță bananele și taie-le în felii. Pune feliile într-un recipient etanș și congelează-le timp de cel puțin 2-3 ore, sau până devin complet înghețate.

Într-un blender sau procesor de alimente, adaugă bananele congelate, laptele de cocos, siropul de arțar, extractul de vanilie și un praf de sare. Blenduiește până obții o compoziție cremoasă și omogenă. Dacă este necesar, poți adăuga mai mult lapte vegetal pentru a ajusta consistența.

Dacă dorești să adaugi cacao, fructe de pădure sau alte ingrediente opționale, acum este momentul să le încorporezi în amestec. Blenduiește din nou până când se combină uniform.

Transferă amestecul într-un recipient etanș și pune-l în congelator pentru cel puțin 1-2 ore, sau până când înghețata ajunge la consistența dorită.

Scoate înghețata din congelator și las-o să se înmoaie puțin înainte de a o servi. Poți să o decorezi cu nuci, ciocolată mărunțită sau fructe proaspete.

Dacă vrei o înghețată și mai cremoasă, poți adăuga o lingură de unt de nuci (cum ar fi untul de migdale sau de caju) în amestec. Înghețata de casă fără lapte se păstrează bine în congelator pentru până la 1-2 săptămâni, dar este cea mai bună în primele câteva zile.

Această rețetă simplă și sănătoasă de înghețată de casă fără lapte este perfectă pentru cei care doresc să evite produsele lactate, putându-se bucura astfel de un desert răcoritor și delicios!

