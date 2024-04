Informație ”șocantă” despre relația Iohannis - Erdogan, dezvăluită de Ponta. De câte ori a fost președintele la Ankara ca să-l susțină Turcia la NATO

"E de râsul lumii asta. Ultima dată când Recep Tayyip Erdoğan și Klaus Iohannis au vorbit a fost în 2015", a spus Victor Ponta la DCNews, după ce Bogdan Chirieac a invocat decizia Turciei pentru conducerea NATO. Președintele Klaus Iohannis ar aștepta să fie susținut de Turcia pentru funcția de secretar general al NATO, deși nu a mai vorbit cu omologul turc de aproape un deceniu.

"Nu pot să cred! Cu puterea regională?", a întrebat Bogdan Chirieac

"Sigur, e o aberație. E al zecelea an de mandat al domnului Iohannis, știți de câte ori a fost la Ankara într-o vizită oficială? Zero. A fost în Capul Verde, la Ankara zero a fost Klaus Iohannis în vizită. Acum, îl știm pe Erdogan, e orgolios. Merge la Washington acum, merge le Biden, acum săptămâna viitoare. Păi tu nu ai vrut să mergi niciodată la Ankara? În condițiile în care între România și Turcia era o chestiune diplomatică, în fiecare an era o vizită la nivel de președinte, una la Ankara, una la București, una la Ankara, una la București. Băsescu s-a ținut de chestia asta, Iliescu, toată lumea s-a ținut. Ultima dată când a fost Erdogan în vizită la București a fost în 2015, eram prim-ministru", a spus Victor Ponta.

Bogdan Chirieac: Șocant!

"Aici e o problemă. Cel mai mare partener comercial al României în afara Uniunii Europene este Turcia", a intervenit Bogdan Chirieac.

"Cel mai mare aliat NATO la Marea Neagră, cel mai mare investitor acum, în sensul în care firmele turcești sunt cei mai mari beneficiari de fonduri europene în România în zona de infrastructură. Cea mai mare comunitate de afaceri de români turci, că de fapt sunt români ca noi, că sunt de aici de atâția ani și fac business, și sunt integrați. Și tu ai fost de zero ori la Ankara, zero!", a mai declarat Victor Ponta.

"Șocant, nu aveam această informație. Și acum așteaptă ca Erdogan să zică nu îl vreau pe Rutte îl vreau pe Iohannis?", a întrebat jurnalistul Bogdan Chirieac.

De câte ori s-a întâlnit Klaus Iohannis cu Viktor Orban

"Erdogan întotdeauna va negocia și va zice, cum a făcut și cu Suedia: "Nu vă primesc". Normal, negociază. Viktor Orban. Domnul Iohannis știți de câte ori a mers în vizită la Budapesta? O dată. Dar știți de ce a rămas celebră vizita? Că Orban era plecat din Budapesta.

S-a întâlnit cu doamna președintă, cea pe care au dat-o afară acum. Deci cum ai ajuns tu Iohannis și să te susțină Ungaria și Turcia? Teoretic, că de fapt nu a zis niciunul că îl susțin. Au zis că nu le plac pe Rutte, ceea ce e altceva", a mai afirmat Victor Ponta.

