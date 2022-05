Indicele ROBOR la 3 luni a urcat marţi la 5,97% pe an

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,13% pe an, de la 6,12% pe an, în ziua precedentă, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,32% pe an, de la 6,31% pe an luni.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Românii care nu își mai plăti creditele pot negocia direct cu banca, iar dacă nu găsesc soluții care să îi ajute, pot apela la CSALB. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancare (CSALB) poate intermedia negocierea dintre consumatori și bănci, pentru a nu se ajunge în instanță, iar serviciul este gratuit pentru consumatori. Alexandru Păunescu, reprezentantul BNR în CSALB, a explicat care sunt soluțiile românilor care nu își pot plăti ratele în cadrul emisiunii "iBani" de la Pro Tv.

”În primul rând trebuie luată imediat legatura cu banca sau cu IFN-ul. Sugestia noastră ar fi să nu aşteptaţi, vorbesc acum pentru consumatori, să nu aşteptaţi până în ultimul moment. Atunci când prefiguraţi că există o dificultate în a face faţă plăţilor ratelor, în contextul în care restul plăţilor sau ponderea restului plăţilor a crescut semnificativ în coşul lunar. Să nu ajungeţi până în ultimul moment ca să luaţi legătura cu banca. Dacă nu sunteţi mulţumiţi de ceea ce s-a întâmplat cu banca, dacă nu primiţi un răspuns, atunci există şi varianta de a recurge la CSALB, e vorba de procedură de negociere pe care CSALB o intermediază între consumatori şi bancă sau IFN. În multe dintre situaţii s-au găsit soluţii pentru consumatori, iar băncile sunt extrem de deschise, e o perioadă foarte complicată pentru toată lumea.” a declarat Alexandru Păunescu.

"Vorbim de o criză. Creșterea de prețuri este fără precedent"

Alexandru Păunescu a explicat și la ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare.

"E firesc să fie o situație complicată. S-a folosit în acest context de la nivelul Băncii Naționale cuvântul criză. Vorbim de o criză. Creșterea de prețuri este fără precedent și nu vorbim doar de România sau de Europa, ci vorbim de aproape întreg mapamondul. E o situație care din păcate va mai dura. (...) Vestea bună e că pe finalul anului lucrurile încep să se aplatizeze, chiar să scadă într-o manieră ușoară, anunțându-se vești ceva mai bune pe finalul anului viitor. Vorbim de o situație care va rămâne pentru un an și jumătate cel puțin. Băncile pregătesc măsuri pentru consumatori, măsuri care sunt țintite, particulare pentru fiecare consumator în parte”, a mai spus Alexandru Păunescu. Vezi articolul inițial aici!

