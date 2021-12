Indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 2,97% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 2,97% pe an, de la 2,98% cât a fost vineri, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, la începutul anului trecut se situa la 3,19%, iar pe 4 ianuarie 2021 era de 1,98% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 3,12%, de la 3,13% pe an cu o şedinţă în urmă, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 3,20% pe an.

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,08% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2021, în scădere faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,25%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, transmite Agerpres.

Fondul Monetar Internațional este îngrijorat de criptomonede, în special pentru că piața crește într-un ritm atât de semnificativ, iar reglementările nu urmează acest ritm, scrie CNBC.

Valoarea totală de piață a tuturor activelor cripto a depășit 2.000 de miliarde de dolari în luna septembrie a acestui an - ceea ce reprezintă un salt de 10 ori față de nivelurile înregistrate la începutul anului 2020, arată datele colectate de FMI.

Evan Papageorgiou, un șef de divizie adjunct la FMI, a declarat pentru CNBC în octombrie că "ecosistemul cripto a crescut semnificativ... Procesul arată o rezistență remarcabilă, dar au existat și unele teste de stres interesante".

Una dintre problemele pe care FMI le-a evidențiat este că multe dintre persoanele și instituțiile financiare care tranzacționează aceste active "nu au practici operaționale, de guvernanță și de risc solide".

