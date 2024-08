Incendiu masiv în Ploiești. 22 de pompieri se luptă cu flăcările

"Pentru gestionarea eficientă a evenimentului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Incendiul se manifestă la vegetaţie uscată şi gunoi menajer, pe aproximativ 50 de hectare", au precizat reprezentanţii ISU Prahova.

Conform aceleiaşi surse, la intervenţie participă 22 de pompieri.

***

Reguli de acțiune în caz de incendiu (potrivit ISU Dâmbovița):

- Apelați numărul de urgență 112, furnizați date despre identitatea dumneavoastră, număr de telefon, adresă, eventuale puncte de reper și indicii despre natura incendiului;

- Așteptați confirmarea apelului și gândiți-vă că glumele vă vor afecta considerabil bugetul familiei;

- Dacă pentru salvarea unor persoane trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o pătură umedă;

- Deschideți cu prudență ușile, deoarece afluxul rapid de aer provoacă creșterea rapidă a flăcărilor;

- Prin încăperile cu fum dens deplasați-vă târâș sau aplecați;

- Strigați victimele (copiii de regulă se ascund sub pături, în dulapuri etc.), găsiți-i și salvați-i;

- Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiți, culcați-vă pe pământ și rostogoliți-vă;

- Asupra persoanelor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, puneți o pătură sau orice altceva care îi poate acoperi etanș;

- În cazul stingerii incendiului, folosiți stingătoare, apă, nisip, pământ etc.;

- Dacă arde o suprafață verticală, apa se aruncă de sus în jos;

- Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, pături etc.;

- La incendiile ce afectează instalațiile electrice, se intervine numai după întreruperea sursei de energie;

- Ieșiți din zona incendiată în direcția dinspre care bate vântul;

- Aplicați pe părțile afectate pansament uscat și curat și prezentați-vă la punctele medicale.

Verificarea de rutină înainte de culcare:

- Opriți și scoateți din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le mai folosiți (lăsați în priză doar aparatele care sunt destinate pentru a fi tot timpul în priză, de exemplu: frigidere, radio cu ceas, DVD player, video recorder și alte aparate care au menționat acest lucru în cartea tehnică).

- Verificați dacă este oprit aragazul și nu-l utilizați pentru a încălzi apartamentul pe timpul nopții. Funcționarea nesupravegheată a acestuia, precum și a altor dispozitive de încălzire cu gaze pe întreg parcursul nopții, poate duce la consumarea oxigenului din apartament, existând riscul decesului prin asfixiere. Totodată, lipsa oxigenului duce la stingerea flăcării, la inundarea apartamentului cu gaz și implicit la explozie dacă se aprinde un bec sau o țigară, dacă se produce o scânteie electrică la sonerie, întrerupător, frigider etc.

- Verificați dacă lumânările sunt stinse. Nu le lăsați aprinse atunci când vă duceți la culcare.

- Asigurați-vă că ați stins țigările, trabucurile sau pipele și nu fumați în pat niciodată. Există riscul să adormiți și să dați foc la așternuturi.

- Opriți-vă pătura electrică (excepție făcând atunci când aceasta este prevăzută cu termostat și este destinată utilizării pe întreaga durată a nopții).

- Verificați dacă este liberă calea de evacuare și asigurați-vă că aveți puse la locul lor cheile de la ușă.

