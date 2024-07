Incendiu de vegetație în Chiajna

În urmă cu puțin timp, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Chiajna, județul Ilfov. Pentru a combate flăcările și fumul dens, au fost alertate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul s-a manifestat cu flăcări mari și degajări de fum, dar a fost localizat rapid de echipele de intervenție. Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ cinci hectare. Din fericire, nu au fost raportate victime.

"In urma cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la vegetație uscată, în localitatea Chiajna, din județul Ilfov. Au fost alertate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul s-a manifestat cu flacără și degajări de fum, iar in acest moment este localizat.

Suprafata afectata este de aproximativ 5 hectare. Nu sunt victime.", a anunțat ISU Ilfov.

Autoritățile continuă monitorizarea zonei pentru a preveni reaprinderea focului și pentru a asigura siguranța locuitorilor. Vom reveni cu informații.

