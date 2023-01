Încă 12 decese din cauza gripei în România. Raed Arafat: Şi gripa duce bolnavii la ATI, nu doar COVID

12 oameni au murit din cauza gripei. Decesele au fost înregistrate săptămâna trecută. Printre persoanele care și-au pierdut viața se află și un bebeluș mai mic de un an. Totalul deceselor de la începutul sezonului a ajuns la 27.

Secretarul de stat Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), a declarat joi, la Timişoara, că populaţia a fost protejată de gripa sezonieră în perioada pandemiei prin purtarea măştii, dar gripa sezonieră a revenit mai puternică anul acesta, după ce s-a renunţat la măsura de purtare a măştilor.

Raed Arafat a arătat că la nivel de medie pe ţară reiese o infectare cu gripă sezonieră de circa 12.000-15.000 de cazuri, cu cifre mai scăzute în weekend, el adăugând că inclusiv persoanele afectate de virusul gripal de sezon pot ajunge să pună o oarecare presiune pe secţiile UPU şi ATI din spitale.



"Sunt perioadele în care există gripe de sezon. La COVID era o altă situaţie, aveam creşteri pe perioade pe care le-am numit valuri, în timp ce acum avem perioada clasică de gripă, care vine în fiecare an. În perioada pandemiei am purtat mască şi ne-am protejat, dar acum gripa sezonieră revine, mai puternică anul acesta. Este normal că acest lucru revine anual. Şi gripa duce bolnavii la ATI, nu doar COVID. Sunt şi persoane vulnerabile care ajung la ATI şi cu gripa sezonieră. Dar nici COVID nu s-a terminat total şi mai sunt cazuri de persoane în vârstă care ajung şi necesită terapie intensivă. Astfel, este posibil să existe o presiune mai mare pe ATI decât în perioada anterioară, dar nu comentez soluţiile, nefiind în competenţa pe care o am", a explicat Raed Arafat.

Şeful DSU a adăugat că în perioadele din an când se înregistrează cazuri mai multe de viroze există o presiune mare nu numai pe partea de consultaţii la medicii de familie, dar şi pe partea de UPU, deoarece sunt pacienţi care se simt mai rău şi unii au nevoie chiar de investigaţii, radiografii, care nu se pot face la medicul de familie.



"Gripa nu este o boală uşoară, persoanele în vârstă, cele vulnerabile, care au diabet sau care au alte comorbidităţi trebuie evaluate foarte corect, pentru a se vedea dacă necesită internarea sau poate rămâne acasă. A fost o creştere, dar din raportarea zilnică pe care o primim nu se simte o creştere semnificativă în această perioadă. Suntem pe la 12.000 - 15.000 de cazuri şi care fluctuează pe zilele săptămânii, pentru că sunt zile în care numărul cazurilor este mai mare sau mai mic şi se cam menţine. În weekend se vede o scădere uşoară a numărului de cazuri. Unele UPU pot avea perioade în care văd mai mulţi pacienţi, pentru că sunt mai multe cazuri de viroză în judeţul respectiv în acel moment, comparativ cu un alt UPU care traversează aceeaşi perioadă, depinde câte compartimente de UPU sunt pe judeţ", a mai afirmat Raed Arafat.



Şeful DSU a fost prezent joi, la Timişoara, la inaugurarea noii secţii extinse şi modernizate a Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean.

