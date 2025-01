În timp ce CFR Călători e în pierdere, șeful Traian Preoteasa își mai ia un apartament în Dubai: Aș vrea eu să fie și al cincilea

CFR Călători are pierderi de jumătate de miliard de lei în 2024. Între timp, șeful companiei, Traian Preoteasa, se bucură de apartamente în Dubai. După ce clubferoviar.ro a publicat informația că directorul CFR Călători își ia al treilea apartament în Dubai, Traian Preoteasa a lămurit-o: are doar două.

”Este un contract de rezervare. S-au plătit numai 20 mii de dirhami (aproximativ cinci mii de euro). Acesta este al doilea, nu există al treilea. Aș vrea eu să fie și al cincilea, și al șaselea, și al șaptelea, dar nu există. (Alți bani, aferenți celorlalte rate pentru 2024 – n.r.) sunt într-un cont escrow pentru că mai am mici negocieri pe care nu le-am terminat cu ei când am fost în Dubai în perioada asta. Contractul e întârziat pentru un an de zile, nu a început nimic, acolo sunt cămile, mai am mici discuții cu ei. NU le-am terminat în Dubai, le voi termina în maximu o lună și voi face declarația de avere a doua zi, nu aștept 15 mai, 15 aprilie sau 15 iunie. Dacă mâine anulez taxa de rezervare, o pierd, dar banii îmi rămân în conturi” a spus Preoteasa pentru sursa citată.

Cu privire la CFR Călători, el afirmă că ”pierderea va fi de sub 100 de milioane lei, nu de 500 milioane lei (un proiect de rectificare a bugetului companiei din toamna lui 2024 stabilea pierderile la 460 milioane lei – n.r.), mult mai mici decât anul trecut și veți vedea când vom închide situația finală. Eu înțeleg că dă bine să mă înjurați...”.

Răutăți, ar fi spus șeful CFR Călători

Sursa citată a scris inițial că, în 2024, șeful CFR Călători ”a plătit trei rate însumând 329 mii de euro (1,31 milioane dirhami) pentru achiziția unui apartament de 143 metri pătrați în Keturah Reserve, Dubai, Emiratele Arabe, adevărat rai al bogaților acestei lumi. (...) Valoarea totală a apartamentului de două camere este de 4,39 milioane dirhami, respectiv 1,18 milioane euro. Apartamentul va fi achitat în 23 de rate în perioada ianuarie 2024 – 30 decembrie 2030, iar ratele au valori cuprinse între 109 mii dirhami și 429 mii dirhami (patru dirhami valorează cam un euro). Potrivit contractului, apartamentul de două camere urmează să fie gata la finele lui 2026”.

Inițial, achiziția apartamentului ar fi fost negată de către Traian Preoteasa, care ar fi afirmat că sunt numai răutăți ale jurnaliștilor. În 2023, veniturile șefului CFR Călători au depășit puțin 500 mii lei (incluzând aici 274 mii lei obținuți prin decizie judecătorească de la CFR SA), deci 100 de mii de euro, de peste trei ori mai puțin decât suma achitată pentru apartament, fără a atrage atenția vreunei instituții a statului.

Traian Preoteasa mai are un apartament în Dubai de 70.93 metri pătrați. În declarația de avere din 2024, el menționează că, pe lângă salariul de director CFR Călători, decizia judecătorească CFR SA și indemnizația CA de la Metrorex, a mai primit, în 2023, 35 mii de euro cotă parte succesiune, venituri din chirii în România de 63 mii lei și 120 mii dirhami în Emiratele Arabe (un total anual de 77.600 de euro), mai arată sursa citată.

