În Sibiu, zeci de copii care învățau în containere s-au mutat la cursuri online. Sala de clasă e un frigider

"Săptămâna trecută, joi, Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr 4 Sibiu a hotărât ca elevii din cele 4 clase de a VIII-a care învăţau în containere să treacă în online. Motivul îl reprezintă cedarea siguranţelor electrice de la reţeaua care alimenta aceste containere, fapt ce afecta şi alimentarea cu energie electrică şi a celor două corpuri de clădire ale şcolii", a explicat Constantin Dincă.

Directoarea școlii, profesoara Gabriela Maniu, a precizat că problemele au fost cauzate de suprasolicitarea rețelei electrice a școlii, proiectată în 2008. „Încă de la început am rugat să nu se conecteze containerele la rețeaua de curent a școlii, pentru că nu o să facă față. Rețeaua a fost proiectată în anul 2008, atunci când școala a fost reabilitată. Aveam în școală, pe atunci, undeva la 30 de calculatoare. Acum avem laptop în fiecare clasă, tablă inteligentă, imprimantă, plus secretariatul și laboratorul de informatică. Este subdimensionată, și de aceea am insistat să fie instalat un contor separat pentru containere, dar nu s-a ținut cont”, a declarat aceasta, potrivit publicației Turnul Sfatului.

Problemele au început să se agraveze în toamnă, odată cu utilizarea caloriferelor electrice și a aparatelor de aer condiționat setate pe încălzire. Siguranțele rețelei electrice cedau frecvent, iar curentul se întrerupea de mai multe ori pe zi.

În luna ianuarie, temperaturile scăzute au accentuat problema. Elevii ajunseseră să vină la școală cu pături pentru a se proteja de frig. „A fost din ce în ce mai rău. Am ajuns ca pe vremea de dinainte de Revoluție. Copiii veneau îmbrăcați la școală ca pe pârtie, iar pe geamuri era gheață. Cum porneam calorifere, cum săreau siguranțele. Se întâmpla și de mai multe ori într-o oră. Dincolo de disconfortul de a se tot întrerupe curentul electric riscam și să ardem aparatura electrică din școală”, mai spune directoarea”, a adăugat directoarea, potrivit sursei citate.

Conform inspectoratului, în prezent o firmă efectuează lucrări de cuplare a celor patru containere la reţeaua electrică, separat de celelalte clădiri ale şcolii.

