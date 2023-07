”În România, totul este distrus de bășcălie”. Emil Constantinescu: Dacă nu ai o strategie, le îndeplinești pe ale altora și nu exiști

Un cetăţean l-a întrebat pe Emil Constantinescu, la conferința de la Muzeul Brukenthal din Sibiu, parte a programului oficial al Festivalului Internaţional de Teatru, dacă au existat cei 15.000 de specialişti promişi în campania electorală din 1997.



"În România, în opinia publică românească, totul este distrus prin băşcălie. La un moment dat, dacă vrei să distrugi ceva, nu ai nevoie de argumente, nu ai nevoie de cercetări, foloseşti o băşcălie. (...) Pentru că eram preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi cunoşteam foarte bine toată elita românească, am făcut un studiu, cât ar fi nevoie de schimbarea administraţiei, aşa s-a ajuns la 15.000. (...) Aceşti specialişti au existat. Nu era un guvern de 15.000, dar dacă a zis cineva "ha-ha-ha", s-a terminat. A ajuns ceva de râs. Eu am format un guvern academic", a declarat Emil Constantinescu, scrie Agerpres.



El a continuat: "Este o problemă care mă doare, pentru că de atâta timp tot aud aceste lucruri. Între timp situaţia s-a degradat şi pe plan european şi pe plan mondial, adică nivelul liderilor pe care i-am întâlnit eu a scăzut. Ce comparaţie să fac? Am stat de vorbă cu Margaret Thatcher. Scuzaţi-mă, dar între Margaret Thatcher şi Boris Johnson, despre ce vorbim? (...) Am avut şi norocul că interlocutorii noştri ne respectau pe noi, noi îi respectam pe ei şi aveam o gândire strategică, nu o gândire populistă, ce se întâmplă, ce le mai promitem ca să ne voteze.

”Resursele naturale sunt aici, ele pot să fie vândute mai prost sau mai bine, în funcţie de corupţie, care există în toată lumea”



Întrebat de jurnalişti, dacă ar mai candida pentru Preşedinţia României, Emil Constantinescu a spus că nu ar mai părăsi lumea academică pentru cea politică, în condiţiile din prezent.



”Ce-i lipseşte României acum? Se vorbeşte foarte mult la televizor (...), se lansează câte o frază, după care o preia toată lumea: România e o colonie. O colonie nu este o ţară căreia îi sunt exploatate resursele naturale, că la asta se gândesc ei. Asta e meseria mea, specialist în resurse naturale. Resursele naturale sunt aici, ele pot să fie vândute mai prost sau mai bine, în funcţie de corupţie, care există în toată lumea. O ţară devine colonie atunci când nu are o viziune proprie asupra viitorului, o strategie pe termen lung şi un proiect pe termen scurt, care să plece de la propriile resurse naturale, de la propriile resurse umane şi în baza căreia să se poată asigura o integrare corectă într-un sistem mondial. Dacă nu ai o viziune proprie, despre ce se întâmplă, ce vrei să fie naţiunea asta, ce vrei să facă, dacă nu ai o strategie, le îndeplineşti pe ale altora şi nu exişti. (...) Noi aveam o viziune mai profundă decât avea Occidentul (...), eram respectaţi pentru ceea ce eram şi încrederea în noi", a arătat Emil Constantinescu.





