Imagini dramatice din Grecia - mai mulți turiști britanici au evadat din „infernul lui Dante”, pe o potecă realizată cu ajutorul unui elicopter

Duncan Kemp aștepta sosirea autocarelor de evacuare la hotelul Lindian Village, din Golful Rodos, când focul „a început să ardă în fața recepției”, scrie Sky News.

Au existat „scene incontrolabile în care oamenii s-au luptat să urce în autocare - copii țipând și plângând și părinții cam la fel”, a spus el pentru Sky News.

From the Greek #Rhodes continue to evacuate people due to forest fires. It is reported that 30 thousand vacationers have already left the island. pic.twitter.com/WKXqVCZKKv

Unul dintre numeroasele elicoptere care încearcă să stingă peste 80 de incendii din Grecia a aruncat apă asupra focului pentru a crea un traseu sigur, a spus el.

Dar în autocare nu erau suficiente locuri. Prin urmare, personalul „curajos” al hotelului i-a dus în siguranță pe Kemp și pe alți călători în propriile lor mașini.

Descriind incendiul care se apropia vertiginos, Kemp a spus: „Scenele care nu erau departe de cele din Infernul lui Dante. Cerul s-a întunecat, soarele a fost șters și s-a transformat în roșu sângeriu și a devenit evident că ceva nu era în regulă”.

El a continuat: „Vrem doar să ajungem acasă acum. Simțim că am fost lăsați în voia sorții, fără niciun ajutor. Nu știu dacă bagajele noastre vor fi găsite, dar vrem doar să scăpăm de acest haos”.

The forest fire that has been raging for 5 days on the Greek island of Rhodes is completely out of control as of today with the effect of strong winds. Unfortunately, the fire has reached houses and hotels and people have started to leave the island by sea. #Rhodos #Greece… pic.twitter.com/LBOL8ILAOD