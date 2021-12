Imagini dramatice cu doi adolescenți care scapă miraculos dintr-un incendiu / VIDEO

Într-un videoclip dramatic apărut în mediul online, doi adolescenți au reușit să scape dintr-un incendiu izbucnit într-un apartament, după ce au ieșit pe o fereastră și au coborât la sol pe un stâlp.

Incendiul a izbucnit la un bloc din New York, joi dimineață. Potrivit informațiilor, un bărbat a murit, scrie BBC.

Cum a luat foc blocul din Constanța dintr-o joacă a doi copii cu un cocktail exploziv. ”Au fost momente de groază"

250 de oameni pe drumuri, 37 de mașini arse, asta a rămas în urma incendiului de la Constanța, acolo unde un bloc a ars ca o torță în noaptea de miercuri spre joi. Totul s-a întâmplat după ce doi copii s-au jucat cu petarde. Băiatul de 15 ani care, împreună cu un prieten cu doi ani mai mic, a dat foc unui bloc cu șase etaje din Constanța a fost arestat 30 de zile la domiciliu, transmite PRO TV. Decizia a fost luată de judecători, după ce, la audieri, copiii au recunoscut că au folosit în joacă un amestec exploziv pe care l-au preparat singuri.

Se pare că pentru cei doi băieți totul ar fi fost o joacă în care au folosit un recipient cu substanțe inflamabile, petarde și chibrituri. A durat doar 17 secunde ca adolescenții să intre în parcare, să folosească cocktailul exploziv și apoi să fugă. Unii oameni au încercat să își salveze mașinile și s-au ales cu răni, alții au fugit imediat din case pentru a se salva. Proprietarii nu se pot întoarce nici acum în apartamente, iar mulți dintre ei își vor petrece sărbătorile în locuințe provizorii.

Martor: Au fost momente de groază

În blocul distrus, Nicușor Rusu a pierdut tot ce avea. Apartamentul în care își creștea singur băiatul, după ce acum două luni a rămas văduv, bărbatul spune că este distrus complet.

”Au fost momente de groază. Au fost, practic, niște secunde critice. Practic, când am ieșit, nu mai puteam respira și eram plin de negreală și fum. Am încercat să coborâm orbește din ce cunoșteam zona pe scări, băiatul a început să strige după ajutor și cu ultimele puteri am reușit să-l prind și să ne împingem către subsol.”, a declarat Nicușor Rusu, proprietarul unui apartament distrus.

Apartamentele distruse de incendiu au fost sigilate de poliție, specialiștii de la INSEMEX Petroșani au cercetat blocul ca să înțeleagă de ce flăcările s-au extins atât de repede. Anchetatorii au aflat că parcarea imobilului nu avea autorizație de la pompieri, iar blocul are mai multe etaje decât sunt trecute în autorizația de construire, așa că la audieri urmează să fie chemați și cei care au ridicat blocul (citește mai mult AICI).

