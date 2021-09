Imagini apocaliptice în New York. Sute de păsări moarte au căzut pe străzi - FOTO / VIDEO

Imagini apocaliptice au fost surprinse în New York. Sute de păsări migratoare au fost găsite moarte, în plină stradă, după ce s-au izbit de clădirile zgârie-nori din metropolă, scrie The Guardian.

Dezastrul ecologic a avut loc după o furtună violentă, care a lovit zona, în noaptea de luni spre marți. Vijelia le-a dezorientat pe zburătoare, care au coborât la o altitudine mai joasă decât cea la care zboară de obicei și s-au lovit de zgârie-nori.

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0