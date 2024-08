I-a venit decizia de recalculare a pensiei Monicăi Tatoiu. Suma uriașă pe care o primește în plus

”Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare. Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțul meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a dezvăluit Monica Tatoiu, conform Fanatik.

Dacă înmulțim 337 de puncte cu 81 de lei (cât este 1 punct), vedem că rezultă o pensie de 27.297 lei.

Întrebată cum vede viitorul sistemului de pensii din România, Monica Tatoiu a avertizat tinerii de astăzi: ”Sunt probleme cu sistemul de pensii în toată lumea. Generația care are cum 30 de ani nu va putea trăi din pensie peste 40 de ani”.

Monica Tatoiu a fost femeie de afaceri - și încă una de mare succes! Astăzi, apare în emisiuni televizate, ca formator de opinie, exprimându-și părerile pe diverse teme, de la mondene la economice. Căci Monica Tatoiu a îmbinat stilul cu știința banilor de-a lungul timpului. Mereu a avut apariții de senzație, dar și resursele necesare pentru ele. Monica Tatoiu dezvăluia că-și petrece lunile de iarnă într-o destinație caldă - așa cum ne-a și obișnuit în ultimii ani.

Născută într-o familie cu posibilități, Monica Tatoiu a început să muncească de la 16 ani. Ea dezvăluia, pe Facebook: ”Eu am început cu 600 de dolari (salariu n.r.) și am terminat cu 10.000 de euro pe cartea de muncă”. Cu un asemenea salariu, nici nu-i de mirare că are o pensie consistentă.

Pensia de astăzi a Monicăi Tatoiu nu este una specială. Care-i e secretul? ”Mi-am plătit mereu taxele și impozitele și nu am acceptat să fiu plătită la negru” spunea aceasta.

Recalcularea pensiilor, septembrie 2024. Ce se întâmplă cu deciziile greșite

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a făcut anunțul așteptat de pensionari.

"În 1.090 de cazuri se impune revizuirea"

"De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi, am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe, am avut sesizări la birourile de Relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2.400 de asemenea cerinţe.

Este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat sub diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci, procentul este foarte, foarte mic", a susţinut Daniel Baciu, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, restul pensionarilor care au cerut caselor teritoriale de pensii informaţii referitoare la deciziile de recalculare au primit toate lămuririle necesare.

"Restul pensionarilor care ni s-au adresat la casele teritoriale de pensii au plecat, au fost lămuriţi. Puteţi să verificaţi. Chiar dacă mergem acolo, la orice casă teritorială de pensie, veţi vedea că nu mai este niciun pensionar. De obicei avem o afluenţă la prima oră a dimineţii, până la prânz lucrurile se rezolvă, toată lumea primeşte informaţiile necesare (...)", a spus acesta.

