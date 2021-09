Hunor (UDMR): USR PLUS ne-a şantajat pe toţi! Pentru ei nu este o prioritate să dezvolţi România!

Proiectul "Anghel Saligny" nu este pentru un anume partid, ci pentru dezvoltarea comunităţilor locale, dar pentru USR PLUS nu este o prioritate, a declarat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, care speră însă că lucrurile se vor rezolva odată cu reluarea şedinţei de guvern de miercuri.

Kelemen Hunor a declarat, conform Agerpres, că "USR PLUS i-a şantajat la un moment dat pe toţi", legând proiectul "Anghel Saligny" de proiectul ministrului Justiţiei, Stelian Ion, privind desfiinţarea Secţiei speciale.



"A fost o iniţiativă susţinută de PNL şi de premierul Florin Cîţu. Am discutat încă de la începutul anului. Acum o lună, acest proiect a fost în primă lectură la şedinţa de guvern, după care a intrat pe circuitul de avizare. Noi credem că este necesar acest program, este un program diferit de PNDL, este un program care se referă doar la trei-patru obiective, şi anume drumuri judeţene şi drumuri locale, infrastructura de canalizare şi de apă potabilă şi reţeaua de gaze.", a declarat Hunor.

"Nu putem accepta ca în secolul XXI să existe în continuare 22.000 de kilometri de drumuri judeţene şi peste 27.000 de km de drumuri locale care nu sunt modernizare, asfaltate şi nu se poate accepta ca în 2021 şi în continuare cam 57% din populaţia României - vorbesc de UAT-uri - 57% din UAT-uri nu au canalizare şi 27% nu au apă potabilă. De asemenea, nu este de acceptat că nici 50% din populaţia României nu are acces la gaze", a explicat liderul UDMR.



Din acest considerent, a adăugat el, susţinătorii proiectului au apreciat că un program de 6 ani, de 50 de miliarde de lei, este foarte important.

"Pentru USR PLUS nu este o prioritate să dezvolţi România"





"Şi USR-ul zice că pentru ei nu este o prioritate, pentru ei nu este o prioritate să dezvolţi România, să dezvolţi comunităţile locale şi să ridici aceste comunităţi din stadiul în care se află în acest moment. Sigur, ei la un moment dat ne-au şantajat pe toţi şi au zis: "Bani contra SIIJ". Adică, dacă noi vom accepta fără niciun amendament proiectul ministrului Stelian Ion, atunci ei vor fi de acord cu 'Saligny', ceea ce nu am acceptat nici noi, nici premierul Florin Cîţu.", a mai spus Hunor.

"Şi am spus că este un proiect nu pentru PNL, nu pentru UDMR, nu pentru PSD, şi nu pentru USR, este un program naţional pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate, de aceea nu e momentul să intrăm în alte discuţii", a afirmat Kelemen Hunor.



Potrivit lui Kelemen Hunor, procedurile legale de avizare sunt îndeplinite în cazul acestui proiect, introdus pe ordinea de zi a şedinţei de guvern.



"Nu se poate accepta ca cineva să blocheze la nesfârşit activitatea Guvernului, fiind în acelaşi timp în Executiv şi de aceea am propus astăzi introducerea pe lista suplimentară a acestui proiect. Vom vedea ce se va întâmpla, dar eu cred că până la urmă, la ora 19,00, vom găsi o soluţie. Sunt convins că ei (USR PLUS - n.r.) vor formula nişte observaţii, până la ora 19.00, oricum, propunerile lor, care nu au fost niciodată făcute scris, că n-au vrut să scrie pe hârtie, dar au spus la o şedinţă a coaliţiei, au fost preluate în proiectul de ordonanţă - tot ce vizează transparenţa, tot ce vizează controlul lucrărilor, tot ce vizează digitalizarea şi posibilitatea de a urmări fiecare proiect în ce fază este.", a menționat Hunor.

"Au fost preluate toate aceste propuneri, sugestii, observaţii şi eu sunt convins că în această seară, când vom relua şedinţa de guvern, se poate merge mai departe, fiindcă trebuie să înţelegem că într-o coaliţie, mai ales în această formulă de trei partide, indiferent de unde am lua, avem o singură obligaţie - a face ca lucrurile să meargă mai bine, să ridicăm nivelul de trai şi să încercăm să asigurăm o speranţă pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate", a concluzionat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.