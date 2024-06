Duminică, tulcenii votează pentru stabilitate - PSD a început dezvoltarea județului și aceeași echipă o va continua

Județul cu cea mai mică populație din România are una dintre cele mai rapide viteze de dezvoltare din țară, arată o analiză a ultimilor zece ani. Tulcea se află pe locul șase în topul celor mai dinamice județe, din punct de vedere al creșterii nivelului de trai. Horia Teodorescu, actualul Președinte al Consiliului Județean și candidat PSD pentru un nou mandat, își prezintă, public, bilanțul și dă asigurări că ritmul va fi păstrat și în următorii patru ani, iar investițiile în infrastructura rutieră, educație, cultură și sănătate vor continua.

„Am venit la Consiliul Județean Tulcea cu o viziune. Mulți au zis că e doar un vis, dar le-am demonstrat, prin fapte, că se înșală. Vreau să plec de aici în momentul în care strategia pe care am gândit-o și la care am lucrat atâta timp, va fi, în totalitate, realizată. Cred că ce-a fost mai greu a trecut. Și am învățat mult în acest proces, dar am și avut alături colegi profesioniști și dedicați care nu au fugit la prima provocare. Așa cum am spus, văd proiectele viitoare ca pe o completare a ceea ce s-a făcut până acum. Și cine mai potrivit să ducă la bun sfârșit o construcție decât cei care au început-o?

Bilanțul meu la final de mandat este unul destul de curpinzător, dar, în același timp, știu că mai avem încă multe de făcut. M-am hotărât să candidez din nou atunci când, împreună cu colegii din PSD, ne uitam la proiectele pe care am reușit să le finalizăm și cum ar trebui acestea completate. Circulăm pe Podul de peste Dunăre, dar ne lipsește o șosea de mare viteză care să îl lege de Tulcea și de Constanța. Peste 270 de km de drumuri județene sunt reabilitate, dar mai avem încă câteva zeci de reparat. Ne luptăm, în instanță, pentru dreptul de a reface drumul Tulcea-Chilia, de zece ani. Am câștigat procesele și suntem mai aproape ca niciodată de victoria finală.

Mare parte din infrastructura de sănătate este modernizată, dar aripa nouă a Spitalului Județean de Urgență încă este în construcție, iar echipamentele de ultimă generație urmează să vină. În spitale trebuie să avem cei mai buni specialiști și una dintre modalitățile prin care îi putem motiva să vină la Tulcea, este să ridicăm un cartier ANL, unde să le punem la dispoziție locuințe.

Patrimoniul nostru cultural – Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Casa Panaghia, Farul Vechi din Sulina – are, din nou, viață și strălucire, dar construirea unui centru multicultural dedicat obiceiurilor și tradițiilor tuturor etniilor din județ ar contribui atât la păstrarea unității, cât și la atragerea turiștilor. Școala Gimnazială Specială Nr. 14 e aproape gata și va fi una dintre cele mai bine dotate instituții de învățământ din țară, dar tulcenii au nevoie și de o nouă grădiniță, în municipiu. Din 2025, celebrăm sportul de performanță în noua Sală Polivalentă, dar pentru a ajunge la acest nivel, tinerii au nevoie de terenuri și săli de sport pentru a se pregăti.

Noi, echipa de la Consiliul Județean, suntem dovada faptului că acolo unde există unitate, există rezultate. Îmi doresc să pot face echipă la fel de bună și cu viitorii primari din localitățile tulcene, în special la municipiu, care, din păcate, a rămas în urmă la capitolul dezvoltare. În Dragoș Simion am încredere, am văzut că e un om capabil, ambițios și loial tulcenilor, nu intereselor personale sau de partid.

În zilele de dinaintea alegerilor, vă îndemn să faceți și voi un bilanț al ultimilor ani. Să vă uitați de unde am pornit și unde suntem azi. Să vă gândiți care vreți să fie drumul pe care să meargă județul, mai departe. Eu sper că veți alege cu toții să continuăm pe drumul bun, cel al reușitelor” a declarat Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea.

Sursa fotografiilor: PSD Tulcea

Alegeri locale: Partidul Social Democrat-PSD Organizația Județeană Tulcea, Cod mandatar CMF: 21240002

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News