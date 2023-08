Grindeanu, întrebat de ce a mers cu elicopterul SRI pentru a inspecta șantierele. "Este elicopterul statului român, piloții sunt ai statului român"

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost întrebat la Antena 3 CNN de ce a mers să inspecteze calea ferată și alte șantiere din țară cu elicopterul și nu a ales o mașină, așa cum se face în mod normal.

"Este elicopterul Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) pe care îl are în întreținere SRI. În primul rând, Ministerul Transporturilor nu a plătit nimic, să ne înțelegem. Noi nu am făcut comandă la vreo firmă privată care să ne pună la dispoziție, așa cum înțeleg că în trecut s-a făcut. Este elicopterul statului român, piloții sunt ai statului român. În al treilea rând, într-o zi, în 13 ore aproximativ, am vizitat vreo 6 șantiere. Deci am fost prima oară în jurul Brașovului, după care am fost la Târgul Mureș între Câmpia Turzii și Chețani, pe șantier de autostradă, și după aceea după Cluj, două șantiere de la Nădășelu până la Poarta Sălajului, asta este undeva aproape de Zalău, deci în această zonă, acolo sunt două șantiere.

Sorin Grindeanu: Să știți că voi continua să facă astfel de vizite

După aceea am fost până la Suplacu de Barcău, după care am fost la Sinaia, într-o singură zi. Nu am fost singur, am fost și cu șeful de Drumurile Naționale și cu șeful de la CFR, și cu mulți alții. Dacă ați trage linie și ați vedea cheltuielile, în mod sigur ar fi costat mult mai mult dacă aș fi luat o mașină și aș fi dormit pe undeva și aș fi făcut toate aceste lucruri.

Deci cert este un singur lucru, ministerul nu a plătit nimic, atât timp cât este elicopterul statului român. Ca să clarific, să știți că voi continua să facă astfel de vizite pentru că într-o zi reușesc să acopăr foarte multe șantiere, ministerul nu are cheltuieli suplimentare, iar singurele cheltuieli pe care probabil statul român în general le are, dacă e să facem un calcul, ar fi cele pentru combustibil", a spus Sorin Grindeanu.

