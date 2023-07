Greşeală făcută de Clotilde Armand. A ratat o investiţie de 15 milioane lei pentru Sectorul 1. Toate celelalte primării de sector şi Primăria Generală participă la proiect

"New York are mai puţine semafoare decât Bucureştiul. Nu ştiu dacă îţi dai seama, e toată România New York. Pentru că ei au fluidizat traficul. Au pasaje supraterane, au evitat maxim să oprească maşinile", a declarat Alfred Bulai la Nod în Papură.

"Eu mi-am dat seama de asta pe loc, acolo. De la portul de bărcuţe de la Statuia Libertăţii am zis să mergem pe jos până la World Trade Center, că pe vremea aia încă existau zgârie-norii. Părea că e de aici până la colţ. Şi am mers...", a replicat Val Vâlcu.

Greşeala făcută de Clotilde Armand. A ratat bani europeni

Iată mai jos dialogul privind greşeala făcută de Clotilde Armand:

Val Vâlcu: De ce zic eu că nu avem nicio şansă cu traficul inteligent? E un proiect acum prin PNRR, Primăria Generală a invitat sectoarele. E legat de staţii de autobuz, de tramvaie, inteligente. Ceva cu nişte display-uri, etc, nu văd unde e inteligenţa, dar vin nişte bani europeni. Faza e aşa. Un primar a uitat să apeleze. A intrat Bucureştiul în proiectul ăsta şi cinci sectoare. Cine crezi că a uitat?

Alfred Bulai: Eu îi suspectez pe mai mulţi.

Val Vâlcu: Clotilde, cum cine. Sectorul 1.

Alfred Bulai: Sectorul 1? Aaa, ok, asta e normal. Dna Clotilde nu se bagă cu oricine în chestii din astea.

Val Vâlcu: Deci la staţii de troleibuz, autobuz, inteligente, Sectorul 1 a uitat".

În luna februarie, Ramona Porumb, viceprimarul Sectorului 1, a vrut să ştie de ce Primăria Sectorului 1 nu a intrat în acest proiect.

”Acum o lună, când am întrebat eu de ce nu am depus actele respective pentru proiect, fiind atenționată de la Primăria Municipiului București, am primit următorul răspuns:

'Noi (n.red. – Primăria Sectorului 1) am depus, în parteneriat cu PMB, un proiect pentru semaforizare inteligentă. Proiectul s-a depus în mai 2022 și au participat toate sectoarele, însă la proiectul prevăzut in HCGMB 545/2022 noi nu am mai participat, pentru că acesta s-a depus în octombrie și, în acea perioadă, noi am depus cereri de finanțare pentru 3 proiecte mari, cel cu stațiile de încărcare, cel cu locuințele noi și cel cu renovările de blocuri'”, a precizat Ramona Porumb, viceprimarul Sectorului 1, în exclusivitate pentru Gândul.

Liderul grupului de consilieri locali PNL din Sectorul 1, Dinu Gheorghe, a cerut chiar demiterea city managerului Tudor Roşca.

”PNL Sector 1 îi solicită urgent primarului Armand să îl demită din poziția de administrator public pe acest Tudor Roșca, numit de aceeași Armand fără concurs și care nu a demonstrat decât incompetență. Chiar și în al doisprezecelea ceas, în loc să își asume greșeala și, eventual, să își dea demisia de onoare, protejatul lui Armand încearcă să invoce un complot al celorlalți primari, cel mai probabil un nou război cu inamici imaginari.

Le reamintesc celor care conduc această primărie că administrația locală este o treabă serioasă. Afirmația 'primarul Sectorului 1 nu a fost informat în timp util' este de-a dreptul hilară. Există o hotărâre a Consiliului general al Municipiului București din octombrie 2022, publicată în Monitorul Oficial. Toate celelalte Primarii de sector au aprobat proiectul și asocierea cu Primăria Capitalei, mai puțin cel al sectorului 1.

Sunt documente oficiale, nu discuții purtate la cafea care nu au ajuns și la Clotilde Armand. Este efectiv o oportunitate de modernizare a sectorului, cu peste 15 milioane de lei din PNRR, ratată din cauza incompetenței. Trebuie să existe consecințe”, a declarat Dinu Gheorghe, consilier local la Sectorul 1 și lider al grupului de consilieri PNL.

