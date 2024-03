Golden Buzz la Românii au Talent 23 martie 2024. Juriul, impresionat de povestea tânărului care a ajuns campion după ce a stat în scaun cu rotile

Au uimit juriul prin performanța și povestea lor și au obținut Golden Buzz-ul la Românii au Talent.

Povestea tânărului care a stat în scaun cu rotile

Tânărul care a fost în scaun cu rotile le-a vorbit juraților despre problema sa și a explicat cum sportul pe care îl practică l-a ajutat foarte mult.

„Eu am fost în scaun cu rotile, am fost paralizat. La naștere doctorița m-a scăpat în cap. Timp de 5 ani mi-a dat tratament greșit și mi-a generat epilepsia. Am fost foarte mult internat. Două săptămâni stăteam acasă, două săptămâni eram internat. Am avut și coloana ruptă. În continuare am dureri constante de coloană. Am avut vreo 6 operații. Am fost de vreo 3-4 ori în scaun cu rotile, coloana ruptă în 7 locuri.

Am început sportul ăsta din greșeală. Am început să fac exerciții de bază cum le recomand tuturor. După o săptămână, am avut norocul să merg la un concurs unde am întâlnit pe doi dintre colegi, am văzut ce fac și am zis că asta vreau să fac și eu.

Lumea mă întreabă: „Nu ți-e frică?” Mai rău decât am fost nu pot fi și pot să dau și în scaun cu rotile ce dau acum.”, a spus tânărul.

