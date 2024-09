Gheorghe Cârciu, către Elena Lasconi: Eu nu sunt trădător, așa cum nu sunt nici milioanele de români plecați în afara granițelor!

Gheorghe Cârciu, președintele PSD Diaspora, are o replică pentru Elena Lasconi care a jignit românii din diaspora.

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, a stârnit controverse după o declarație referitoare la românii din diaspora, afirmând că „cel mai simplu lucru este să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte”.

Gheorghe Cârciu, președintele PSD Diaspora, a criticat-o aspru pe Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, după ce aceasta a stârnit controverse printr-o afirmație referitoare la românii din diaspora.

Gheorghe Cârciu a reacționat ferm: „Doamnă Lasconi, nu îi numiți trădători pe românii din diaspora! Ei își iubesc țara și când nu e campanie electorală”. El a subliniat că milioane de români care au ales să trăiască și să muncească în străinătate nu trebuie criticați, ci apreciați pentru contribuțiile lor, atât economice cât și culturale, față de România.

Președintele PSD Diaspora a adăugat că românii din diaspora își păstrează identitatea națională și trimit anual bani acasă, rămânând loiali țării lor. Cârciu, care trăiește în Franța din 1992, a subliniat că și el, precum milioane de români plecați, continuă să iubească România și să fie mândri de originile lor.

„Doamnă Lasconi, nu îi numiți TRĂDĂTORI pe românii din diaspora! Ei își iubesc țara și când nu e campanie electorală. Condamn cu fermitate jignirea absolută adusă milioanelor de români de către președintele USR, doamna Elena Lasconi, care i-a criticat că au ales să muncească și să trăiască în străinătate, numindu-i „trădători”.

Îi transmit cu respect doamnei că românii din afară sunt de bună credință, muncitori și loiali României, și trimit în fiecare an bani acasă. Și ei își iubesc țara și nu pot fi considerați trădători, doar pentru că au mers în căutarea unui trai mai bun departe de casă.

Nici eu nu sunt un trădător, chiar dacă am plecat din 1992 în Franța, unde am pus pe picioare o afacere. Tot timpul m-am considerat un bun român și am păstrat în suflet țara mea, așa cum o fac astăzi milioane de români plecați. Trebuie să fim mândri de toți cei care prin munca și prin comportamentul lor fac o bună reclamă României acolo unde trăiesc. Scopul nostru este să încercăm să păstrăm o legătură cât mai bună cu Diaspora, să menținem constant dialogul și în niciun caz să-i numim trădători.

Fiecare cetățean român constituie un bun al acestei țări, fie că a ales să rămână în țară sau să trăiască în altă parte. Este dreptul fiecăruia să procedeze cum crede de cuviință, în ceea ce privește alegerile pe care le face în viață. Principalii ambasadori ai României sunt românii de pretutindeni care au reușit, în ciuda multor greutăți, să își păstreze identitatea națională. Aceștia au luat cu ei, când au plecat de acasă, și straiele populare și le poartă cu mândrie în zilele de sărbătoare, peste tot pe unde sunt răspândiți.

Femeile vin de zeci de ani, la slujba de duminică, din fiecare țară unde trăiesc români, în ie, nu ca doamna Lasconi, care a descoperit ia românească în campanie electorală, acum două săptămâni. Doamnă Lasconi, #EuNuSuntTradator, așa cum nu sunt nici milioanele de români plecați în afara granițelor!”, a spus Gheorghe Cârciu, președintele PSD Diaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News