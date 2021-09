Gala Premiilor de excelență în medicina militară, ediția 2021

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” organizează, în perioada 13-15 septembrie 2021, cea de-a X-a ediție a Conferinței anuale, manifestare care are loc sub auspiciile aniversării a 190 de ani de existență a unității.

Astăzi, 13 septembrie, au avut loc Ceremonia oficială de deschidere a lucrărilor Conferinței și Gala Excelenței în Medicina Militară.

Premiile de excelență în medicina militară

Premiul pentru contribuția de excelență în medicina militară Gral. Prof. Dr. Carol Davila - General Maior (R.) - Profesorul Universitar Dr. Dan MISCHIANU.

Premiul pentru întreaga activitate în domeniul specialități medicale Gral. Prof. Dr. Zaharia Petrescu - General de Brigadă (R.) - Dr. Eugen Gh. BOBULESCU.

Premiul pentru întreaga activitate în domeniul specialități chirurgicale Gral. Prof. Dr. Athanase Demosthen - General de Brigadă (R.) - Conf. univ. dr. Ionel CÂMPEANU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Acad. Gral. Mr. (R.) Prof. univ. dr. Victor VOICU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Acad. Gral. Mr. (R.) Prof. univ. dr. Ion ȚINTOIU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Mr. (R.) Prof. univ. dr. Mihai AUGUSTIN.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Adrian BARBILIAN.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Dr. Sorin BERBEC.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Conf. univ. dr. Ștefan BLAJ.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Petre BRĂTILĂ.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Dr. Mihai CIOCHINARU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Vasile CIUCHI.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Ion CODOREAN.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Dumitru CONSTANTIN DULCAN.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Dan Dominic IONESCU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Conf. univ. dr. Penelopia MARINESCU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Dan MÂNĂSTIREANU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Dr. Liviu MĂRUNȚELU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Conf. univ. dr. Liliana MORARU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Prof. univ. dr. Ioan NEDELCU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Conf. univ. dr. Tudor NICOLAIE.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Dr. Nicolae PAVELESCU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Bg. (R.) Conf. univ. dr. Ioan TIMARU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Col. (R.) Conf. univ. dr. Daniel VASILE.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Plut. Adj. Princ. (R.) Asist. Med. Princ. Giorgeta GROSU.

Metalia omagială 190 de ani de excelență în medicina militară Gral. Mr. Conf. univ. dr. Florentina IONIȚĂ RADU.

'Noi, cei care suntem azi în SMC, respectăm și prețuim trecutul, ne modelăm responsabil prezentul și ne gândim cu speranță și încredere la viitor!'

'Vă mulțumesc pentru prezența dvs, astăzi, alături de noi, la ceremonia de deschidere a Conferinței anuale a Spitalului Militar Central, eveniment care, în acest an, se desfășoară sub auspiciile unui moment aniversar, cu adânci implicații in istoria noastră, militari și civili - implinirea a 190 de ani de existență a izvorului medicinei românești.

Trebuie să recunosc că, încă de la începutul acestui an aniversar, am trăit emoția și responsabilitatea organizării unui moment omagial, în care demersul de reconstituire a trecutului trebuia să se îmbrace în haina uneia dintre celei mai frumoase povești de dragoste - cea a medicinei militare românești pentru poporul ei.

De-a lungul timpurilor, s-au scris și s-au spus multe despre istoria Spitalului Militar Central iar eu nu îmi doresc să repet ceea ce au spus alții, cei mai mulți dintre ei erudiți ai acestui domeniu de excelență. Tot ce imi doresc este să aduc în fața dumneavoastră o proiecție a trăirilor generației mele, copleșită de importanța și valoarea acestui moment simbolic.

Trecutul trebuie povestit generațiilor tinere, trebuie scos din adâncul sufletului nostru și pus în lumină pentru că numai prin el, profesia noastră capătă esența și consistența validată de parcurgerea unor etape istorice, marcate de puternice frământări sociale, de pierderi și câștiguri, de disperare și speranțe, de moarte și renaștere, toate acestea având o mare însemnătate pentru evoluția societății românești.

Noi, medicii militari nu venim de nicăieri și nici nu ne ducem oriunde ne poartă vâltoarea vremurilor. Noi venim cu o moștenire, bine definită în timp, spațiu și în trasaturile de caracter, moștenire care trebuie transmisă mai departe.

Dincolo de locația în care ne desfășurăm activitatea, locație în care funcționăm continuu de mai bine de 132 de ani, noi suntem păstrătorii tradiției în inovație, în educație și specializare medicală, în protocoale terapeutice, diagnostic și tratament. Două războaie mondiale cu pierderile lor umane și materiale, renașterea din propria cenușă și reconstruirea unui spital mai mare și mai bun ca cel de dinainte, înființarea și conducerea Facultății de Medicină și a Institutului Medico-Militar, înființarea de societăți științifice și de publicații de specialitate, intensificarea cooperării și colaborării cu școli de prestigiu din străinătate au condus la crearea unui destin unic pentru Spitalul Militar Central și medicina militară, condamnate, eufemistic vorbind, la o viață efervescentă, în luminile rampei.

Valoarea și prestigiul Spitalului Militar Central a fost tot timpul o sumă a profesioniștilor care au lucrat aici, oameni are au marcat viața pacienților și destinele celor care profesau în acea perioadă în spitalele civile. De aici a fost doar un pas până la creșterea adresabilității și, implicit, a responsabilității stabilirii diagnosticului prin metode de investigații de mare fidelitate și acuratețe și tratamente chirurgicale sau terapeutice inovative. Un exemplu în acest sens îl constituie faptul că, în anul 1895, Spitalul Militar Central era singura instituție care beneficia de iluminat electric și de o spălatorie pe bază de aburi, acest fapt datorându-se dr. Atanase Demosthene și dr. Zaharia Petrescu, cei care au luptat cu sistemul politic al acelor vremuri pentru a aduce progres și calitate în asistența medicală a vremurilor. Astfel, spitalul militar ajungea să fie citat ca model în cadrul tratatelor de igenă realizate de autorii francezi.

Încă de la inaugurare, Spitalul Militar a devenit instituția medicală fundamentală din armată, centrul investigațiilor diagnostice fine și al activității terapeutice complexe, precum şi bază obligatorie a cercetărilor ştiințifice.

Spitalul Militar Central este o instituție cu rădăcini profunde în evoluția societății românești, structura lui evoluând odată cu nevoile de sănătate ale populației, cu cerințele evoluției mediului de securitate ale acelor timpuri, un exemplu în acest sens fiind numărul de divizii medicale, respectiv de specialități, precum și dinamica de personal și gradul de specializare al acestora.

Timpul a trecut, activitatea medicală și de cercetare științifică s-au dezvoltat în ritm alert, specialiștii noștri fiind permanent conectați cu realitățile și descoperirile lumii medicale internaționale, paradigma realității sociale s-a schimbat iar activitatea medico-militară s-a îndreptat și către asistența medicală acordată civililor. Dincolo de patologia posttraumatică, specifică teatrelor de operații și a bolilor infecto-contagioase și medicale, s-au dezvoltat puternic specialități care veneau în sprijinul medicinei civile.

Acest parcurs de carieră s-a dovedit extrem de eficient în managementul a trei crize majore din istoria recentă – cutremurul din anul 1977, Revoluția din anul 1989 și pandemia COVID 19, eveniment care a început în anul 2020 și care se află în continuă dinamică, asta fără a mai menționa tragicul incendiu de la Club Colectiv. Aceste repere temporare arată că pregătirea medico-militară, bazată pe un set bine stabilit de întrunire a condițiilor fizice, pshio-emoționale și de standarde profesionale, susținută de cooperare, colaborare și dialog, poate fi cheia succesului în îndeplinirea misiunii de salvare a vieții, indiferent de patologia cu care ne confruntăm și factorul care a determinat-o – de la catastrofă naturală, la agent biologic.

Într-o societate bazată pe consum, pe o concurență acerbă și câteodată, neloială, pe o evaluare pragmatică a actului medical într-un raport cost-beneficiu care de cele mai multe ori nu are corespondent în viața reală și care nu surprinde corect nici valoarea vieții și nici stresul medicului, Spitalul Militar Central a reușit să supraviețuiască și să se ridice, continuând să aducă speranță pacientului român care și-a găsit alinare și sănătate în acest locaș de lângă Gara de Nord.

Am construit colective, ne-am susținut unii pe alții, ne-am specializat, am fost în teatrele de operații, am îndrăznit să accesăm proiecte europene, am îndraznit să operam cazuri extrem de grave și la limită, refuzate de marile centre de specialitate din Europa, am îndraznit să scriem și să publicăm la edituri de prestigiu din străinătate, am îndraznit și câte o dată, am și plătit, asumat, pentru acest curaj, dar nu ne-am oprit.

Dragi colegi, dragi invitați, istoria Spitalului militar Central nu este numai despre locațiile în care a funcționat de-a lungul timpului, despre participarea activă la marile evenimente istorice, despre acordarea asistenței medicale și despre învățământ medical. Istoria este despre oameni, despre oamenii care au sfințit locul, care au transmis tradiția și profesionalismul generațiilor, care au creat spiritul spitalului militar central, care au pus această entitate mai presus de împlinirea personală și de prezent și au crezut în viitor.

Generația mea nu a uitat niciodată perioada începutului profesiei, cu plusurile și lipsurile ei și, tocmai de aceea, am făcut, cu toți, efortul ca viața tinerei generații să fie una mai ușoară, mai lipsită de griji. Facilitățile pe care le oferă azi spitalul, în cele 21 de secții clinice universitare determină ca anual, sute de studenți și rezidenți să aleagă să se instruiască aici, sub îndrumarea unor cadre didactice de excepție.

În anul 2021, la sărbătorirea a 190 ani de existență, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila“spital clasificat în categoria I, regional, acreditat, este cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul reţelei proprii a Ministerului Apărării Naţionale, acordă asistență medicală de specialitate la cel mai înalt nivel pentru sute de mii de pacienți anual, și este un reper de profesionalism și stabilitate pentru sistemul medical românesc.

Președintele României, în semn de înaltă apreciere a întregii activităţi de asistenţă medicală, precum şi pentru rezultatele de excepţie obţinute în perfecţionarea actului medical,a decorat SMC cu cel mai înalt ordin pe care îl poate primi o unitate medicală- ”Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofițer”, iar în acest an aniversar, ne-a fost acordat Drapelul de luptă, simbol al onoarei, vitejiei și gloriei militare.

Suntem acum aici pentru că oameni de excepție au lucrat sau au fost alături de Spitalul Militar Central. Pentru tot ceea ce reprezintă acum Spitalul Militar, mulțumesc celor prezenți azi în sală, foști sau actuali colegi, care ați considerat spitalul locul de împlinire a unor idealuri și de continuare a unor tradiții, nu un simplu loc de muncă. Mulțumesc conducerii Ministerului Apărării Naționale, pentru susținerea permanentă în dezvoltare și dotare precum și pentru recunoașterea rolului și importanței Spitalului Militar Central și a medicinei militare.

Pentru a sărbători ”190 ani de excelență în medicina militară” lansam astăzi un album aniversar, care vorbește despre trecut dar și despre validitatea faptelor noastre recente. Tot pentru acest eveniment, a fost emisă o medalie omagială, de către Monetăria Statului, care va marca reperul istoric pe care colectivul nostru îl sărbătorește.

Noi, cei care suntem azi în SMC, respectăm și prețuim trecutul, ne modelăm responsabil prezentul și ne gândim cu speranță și încredere la viitor!

La mulți ani, dragi colegi! La mulți ani Spitalului Militar Central!', a declarat Florentina Ioniță Radu.