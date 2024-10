Gala Performanței & Excelenței 2024 aduce laolaltă nume sonore din mai multe domenii

Ajunsă la cea de a XIV-a ediție, prestigiosul eveniment Gala Performanței & Excelenței 2024 aduce laolaltă nume sonore din sport, muzică, artă, medicină, modă sau industria antreprenorială. Printre laureații Galei se află oameni care excelează în domeniile lor de activitate.

Ediția a XIV-a a acestui eveniment promite să fie memorabilă deoarece pe scenă vor urcă nume sonore, personalități de legendă din toate ramurile vieții sportive, artistice și sociale din România precum Elisabeta Lipă și campionii olimpici de la Paris, Helmut Duckadam, Camelia Potec, Andreea Marin, Amatto Zaharia, Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, Mihai Leu, Ilinca Vandici, Cătălin Botezatu, Andreea Bănică, Alina Eremia, Anda Adam, Anamaria Prodan, Andreea Bălan, Roxana Nemeș, Ianna Novac, Andreea Antonescu sau Xonia.

Adela Diaconu: "Gala Performanței & Excelenței", un pionier în România, în acest domeniu

Prima ediție a Galei Performanței a avut loc în anul 2010, la Bran, apoi anul următor, la Brașov.

"Din 2012, Gala se desfășoară an de an la București, Capitală fiind locul unde marea majoritate a laureaților își desfășoară activitatea. Îmi aduc aminte cu drag de începuturile celui mai iubit proiect al meu, "Gala Performanței & Excelenței", un pionier în România, în acest domeniu. Valoarea și popularitatea evenimentului sunt apreciate la adevărată lor valoare, de-a lungul timpului, urcând pe podium pentru a fi omagiati campioni olimpici și mondiali, vedete de la marile televiziuni, actori, artiști, muzicieni, antreprenori, regizori. Pe scurt, personalități din toate domeniile", spune Adela Diaconu.

Fără sprijinul partenerilor, Gala Performanței & Excelenței nu s-ar fi putut organiza.

Aceștia sunt: Ambasad’Or Events, Novum By the Sea, Hotel Aro Palace, Synergy Therm Cosmetics, Press Book Media, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Duckadam Sport , Buticul Evei, Restaurant Ursul Carpatin, VIP Business Voyage, Yofi Hair Academy, BeautyFree, Cherhanaua Sailors, Filicori Zecchini Brașov, EF Events Media, Hotel Atmosphere by the Sea, Style Up by Luminița Ungureanu, 6AM Ceremony, Atelier de creație by Xena Coșeru, Omul cu Camera, Agenția de producție și creație publicitară AdTeam, Cotimanis Show by Florina Mărcuţă, Hairstylist Gabby Adrian, Acting Studio Brașov, BV01ADE by Adela Diaconu, www.adeladiaconu.ro.

