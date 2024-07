Gabriela Firea și-a început activitatea în Parlamentul European: Voi milita pentru aceste lucruri

„Prima zi a noului Parlament European. Începem activitatea pentru următorii 5 ani, în interesul românilor și pentru consolidarea poziției României la nivel european. Am ales președintele noului parlament, dar și pe cei 14 vicepreședinți! O victorie pentru România și a grupului S&D este alegerea colegului nostru Victor Negrescu în funcția de vicepreședinte al PE. Felicitări, Victor!

Încep activitatea și în cele două comisii din care voi face parte, FEMM - Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen și CULT – Comisia pentru cultură și educație.

Prioritățile grupului Socialists and Democrats Group in the European Parliament în Comisia FEMM, printre altele, vor fi:

- Finalizarea Directivei europene pentru drepturile victimelor violenței domestice.

- Condamnarea violenței bazate pe gen, la nivel european.

- Egalitate între femei și bărbați pe piața muncii, la nivel economic și la nivelul reprezentării politice.

- Acces egal la educație pentru femei și bărbați.

- Asigurarea dreptului la sănătate și servicii medicale reproductive de calitate.

În Comisia CULT vom milita, printre altele, pentru:

- Continuarea demersurilor pentru dreptare socială prin educație. Toți copiii trebuie să aibă acces la servicii educaționale de calitate.- Stabilirea ca pentru Educație să existe o alocare bugetară de minimum 10% din PIB-ul fiecărui stat membru.

- Completarea strategiei europene la nivel cultural începând cu Noua Agendă Europeană pentru Cultură.

- Crearea cadrului legislativ european pentru sprijinirea artiștilor printr-o directivă europeană care să stabilească statutul și salarii adecvate angajaților din domeniul cultural și artistic.

- Punerea în valoare a patrimoniului cultural european și promovarea turismului prin programe de restaurare și refolosire a clădirilor industriale abandonate- Bani în plus pentru Cultură din fondurile structurale și de investiții.

- Asigurarea implementării Regulamentului european privind libertatea presei.

- Monitorizarea implementării Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, în principale pentru protecția copiilor.

- Completarea Strategiei Europene pentru Tineret pentru includerea tinerilor în procesul decizional la nivel național și european”, a transmis Gabriela Firea.

