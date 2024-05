Fructul care îți va îmbunătăți starea de spirit și te va face mai fericit

Fructele care au capacitatea de a îmbunătăți starea de spirit și de a crește fericirea sunt cultivate în diverse regiuni, de unde sunt exportate în diferite părți ale globului. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi pentru a menține o stare optimă de sănătate și pentru a preveni diverse boli.

Importanța consumului de fructe

Fructele sunt esențiale pentru sănătate. Ele reprezintă unul dintre grupurile alimentare cu cea mai bogată concentrație de nutrienți și cu cele mai multe beneficii pentru organism. Împreună cu legumele, leguminoasele și cerealele, fructele formează baza unei alimentații echilibrate. În plus, există fructe pentru toate gusturile și pentru toate anotimpurile.

Fructul care te va face mai fericit

Diverse studii științifice confirmă că stările de spirit influențează sănătatea. Fericirea întărește sistemul imunitar și permite crearea de anticorpi, astfel încât oamenii fericiți au un risc mai mic de a se îmbolnăvi în comparație cu cei triști. S-a dovedit că neurotransmițătorii cerebrali asociați cu fericirea au un efect direct și pozitiv asupra sănătății inimii.

Fiind fericiți, nivelurile de anxietate și stres scad semnificativ. Circumstanțele individuale ale fiecărei persoane afectează starea de spirit, dar atitudinea pe care o alegem pentru a face față adversităților vieții va determina în mare măsură starea noastră de sănătate. Alimentația joacă un rol fundamental în acest sens, deoarece există mai multe alimente care pot crește nivelurile de fericire.

Portocala are capacitatea de îmbunătăți starea de spirit a celor care o consumă. Se remarcă prin conținutul său ridicat de vitamina C, aproximativ 52 mg la fiecare 100 de grame. Vitamina C este un antioxidant puternic și are capacitatea de a aduce o doză suplimentară de fericire, deoarece ajută la producerea de serotonină în creier.

Portocala este, de asemenea, bogată în acid folic, magneziu și potasiu. Consumul său întărește sistemul imunitar, facilitează tranzitul intestinal și ajută la reglarea nivelurilor de zahăr din sânge.

Relația dintre alimentație și starea de spirit

Un studiu publicat în Nutritional Neuroscience și realizat de experți de la Universitatea Binghamton (SUA) a analizat relația dintre dietă și starea de spirit la adulții cu vârsta peste 30 de ani, iar rezultatele au fost foarte relevante.

Conform cercetării, persoanele care consumau cantități mai mari de carbohidrați în dieta lor și mai puține fructe aveau un risc mai mare de a suferi de anxietate și depresie.

În cazul celor care se hrăneau cu antioxidanți din fructe, situația era inversă, deoarece aceștia își protejau creierul, produceau mai multă serotonină și aveau o stare de spirit mai bună, potrivit 20minutos.es.

