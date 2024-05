Dumitru Dumbravă, cercetat sub control judiciar de DNA. Cauțiune de 500.000 lei (surse)

Fostul șef din Serviciul Român de Informații (SRI), Dumitru Dumbravă, urmează să fie cercetat sub control judiciar pe cauțiune de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că suma cauțiunii a fost stabilită la 500.000 de lei. Dumbravă a fost audiat la sediul DNA timp de mai multe ore în legătură cu acuzațiile aduse.

Cătălin Hideg, un cunoscut om de afaceri, a fost cel care i-a denunțat la DNA pe foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Hideg a declarat că aceștia i-ar fi cerut, prin intermediul avocatului Doru Trăilă, suma de 600.000 de euro pentru a-l ajuta să obțină o pedeapsă cu suspendare.

Hideg are o condamnare în primă instanță de 4 ani închisoare pentru fraude cu fonduri europene, într-un dosar aflat în prezent în faza de apel la Curtea de Apel București.

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a fost condamnat în luna februarie de Tribunalul București pentru folosire de documente false și spălare de bani, într-o fraudă cu fonduri europene de trei milioane de euro. Hideg a relatat că Dumbravă i l-a recomandat pe Doru Trăilă ca avocat, stabilind o întâlnire la biroul acestuia. Inițial, suma cerută pentru onorarii a fost de 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, după negocieri, suma a fost stabilită la 600.000 de euro.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus inițial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România. Dânsul mi-a spus ca aşa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca și client”, a declarat Hideg.

Hideg a povestit că, în schimbul banilor, i s-ar fi promis „optimizarea problemelor sale din justiție”, adică să primească o pedeapsă cu suspendare. El a plătit o primă tranșă de 100.000 de euro, însă nu a mai avut bani să achite restul sumei, fiind ulterior amenințat.

„Când am încheiat contractul, mi-au spus că dacă lucrurile decurg bine la instanța de fond și judecătorul, care a fost student al domnului Trăilă, va da o rezoluție pozitivă, la Curtea de Apel va fi mai simplu și că vom scădea acești ani”, a adăugat Hideg.

Omul de afaceri a depus un denunț la DNA, însoțit de peste 20 de înregistrări care conțin „probe clare” împotriva celor care l-au amenințat. Cu toate acestea, Hideg a mărturisit că nu deține probe care să ateste că banii plătiți avocatului Trăilă ar fi ajuns la foștii generali SRI.

