Giorgia Meloni: Dacă Rusia nu este de acord cu termenii Ucrainei, o vom forța să se predea / video

Premierul italian Giorgia Meloni consideră că a apăra Ucraina înseamnă unirea tuturor eforturilor comunității internaționale pentru a proteja pacea în Ucraina, iar asta nu înseamnă că ar trebui să se predea, așa cum crede președintele rus Vladimir Putin.

Meloni a făcut aceste declarații în timpul celei de-a doua sesiuni plenare a Summitului Global pentru Pace, potrivit UNN.

„Apărarea Ucrainei înseamnă unirea tuturor eforturilor comunității internaționale pentru a proteja Ucraina. Dacă Rusia nu este de acord cu termenii Ucrainei, o vom forța să se predea. Trebuie să stabilim condițiile minime pentru această discuție.

Această agresiune împotriva statului și a păcii din Ucraina nu înseamnă că trebuie să se predea, așa cum crede președintele Putin. Nu se va preda. Este foarte greșit să stabilești astfel de condiții. Italia dorește să ajute Ucraina să privească spre viitor“, a zis Giorgia Meloni.

If Russia does not agree to the terms, we will force them to surrender," Italian Prime Minister Giorgia Meloni @GiorgiaMeloni



A truly powerful statement! Thank you! pic.twitter.com/sdk0UTzyC3